Юристы предупредили хищение семи миллионов гривен на строительство парка Небесной Сотни

Западный офис Государственной аудиторской службы Украины подтвердил нарушения в закупке Сокольницкого сельсовета на капитальный ремонт отдыха-парковой территории в Сокольниках. Эту закупку успешно обжаловали юристы проекта "Жми", и в результате – Сокольницкий сельсовет разорвал договор.

Об этом рассказал BIHUS.Info.

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В июне 2018 года Сокольницкий сельский совет подписал договор на обустройство парка с ООО "Вельт Капитал" почти на семь миллионов гривен. При этом он отклонил предложения ООО "Грантспецбуд ЛТД" и ООО "СК Запад Нео Строй", которые предлагали меньшие затраты, но – не соответствовали тендерной документации. В то же время победителем заказчик признал фирму "Вельт Капитал", в документах которой журналисты "Наши деньги. Львов" обнаружили такие же ошибки, как и у фирм-конкурентов. К примеру, общей ошибкой всех трех участников была загрузка документов в формате RAR, а не PDF, как требовал тендерный комитет.

Западный офис Госаудитслужбы прислал Сокольницкому сельскому совету предложения по устранению нарушений и соблюдению законодательства во время проведения закупок.



Предложения Госаудитслужбы по устранению нарушений, первая страница

Предложения Держаудитслужби по устранению нарушений, вторая страница

На следующий день после отправки этих рекомендаций Сокольницкая сельская рада разорвала договор с "Вельт Капитал", мотивировав это "отсутствием финансирования по данному объекту".

ООО "Вельт Капитал" работает на рынке с 2016 года, его место регистрации – город Львов. Владелицей и руководителем компании является Татьяна Павленко. "Вельт Капитал" уже не впервые сотрудничает с Сокольницким сельсоветом: в течение 2017 и 2018 годов они подписали 7 договоров на общую сумму 10 миллионов 700 тысяч гривен.