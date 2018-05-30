Ющенко нашел работу в одном из киевских банков

Президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета "Альпари Банка" в Киеве.

Он был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая, передает "Интерфакс".

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Отмечается, что ранее председателем наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой.

По информации СМИ, Нацбанк зарегистрировал "Альпари Банк" 26 октября 2012 года. По данным центробанка, на 1 января 2018 года единственным акционером банка был Бахтари Хедаятоллах.

Согласно информации регулятора, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (206,126 миллионов гривен) банк занимал 84-е место среди 84 действовавших в стране.

Добавим, что Президент Украины Виктор Ющенко по образованию – экономист. Его банковская карьера в уже независимой Украине началась с 1992 года. Тогда он был первым заместителем председателя правления Акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина". В январе 1993 года Ющенко занял должность председателя Национального банка Украины. На этом посту он находился до декабря 1999 года.

В 1997 году по рейтингу влиятельного финансового журнала "Global Finance", Виктор Ющенко вошел в шестерку лучших банкиров мира.