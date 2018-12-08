В пятницу, 7 декабря, в чемпионате Италии "Ювентус" принимал "Интер". Это было так называемое "дерби всей Италии". Кроме того, хозяева поля были на первой строчке, в то время как "Интер" – лишь третий в турнирной таблице.

Ювентус – Интер 1:0

Гол: Манджукич, 66

Матч оказался довольно зрелищным, с немалым количеством голевых моментов. "Интер" не отсиживался в защите, время от времени беспокоя Щенсны в его вратарских владениях. И Гальярдини даже мог забить. Однако после его удара мяч попал в штангу, а затем откатился к вратарю.

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"Ювентус" тоже имел моменты в этом матче. Одну из возможностей упустил Дибала, который получил навес от Роналду. И мяч прошел выше ворот. Потом уже и сам Роналду пробивал в падении через себя. Эффектно, но удар оказался довольно слабым – Ханданович справился с ним без проблем. Произошло это уже после того, как Кьеллини опасно головой пробивал по воротам "Интера" после подачи с углового.

Удар Роналду в падении через себя в матче с "Интером" (twitter Juventus)

Еще одна возможность отличиться для "Интера" произошла после прострела с фланга. Однако Перишич и Кака так и не сумели разобраться, кто из них должен пробивать. Пробил хорват, но сделал это не слишком удачно.

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Стоит отметить, что немало моментов у ворот "Ювентуса" возникали вследствие ошибок защитников туринской команды.

Единственный гол в матче был забит на 66-й минуте. Канселу навесил чуть ли не с линии поля, а Манджукич выиграл позицию у Асамоа и с близкого расстояния отправил мяч в ворота соперников.

Как не пытался "Интер" хотя бы сравнять счет, "черно-синим" ничего не удалось. В этом сезоне "Ювентус" не проигрывает на своем поле в чемпионате Италии. Поэтому в туринской команды после этого матча 43 очка. У второго "Наполи" на 11 баллов меньше, но еще игра в запасе. "Интер" же остался на третьей строчке – 29 очков.

Видеообзор матча "Ювентус" – "Интер"