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      Ювентус – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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      Ювентус – Манчестер Юнайтед смотреть онлайн
      Ювентус – Манчестер Юнайтед смотреть онлайн

      В среду, 7 ноября, состоится встреча итальянского "Ювентуса" и английского "Манчестер Юнайтед". Матч топ-грандов европейского футбола можно будет посмотреть в Украине по телевидению и онлайн.

      Матч "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" смотреть в Украине можно будет на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сама игра начнется в 22:00.

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      Также смотреть матч "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Видео голов и обзор матча "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" – на сайте 24 канала.

      Напомним, матч "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 7 ноября. Начало встречи в 22:00.

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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