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      Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      Ювентус – Манчестер Юнайтед прогноз букмекеров
      Ювентус – Манчестер Юнайтед прогноз букмекеров

      Одним из центральных матчей среды, 7 ноября, станет игра итальянского "Ювентуса" и английского "Манчестер Юнайтед". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом противостоянии.

      "Ювентус" в этом сезоне еще не проигрывал на своем поле. Лишь в одном матче была зафиксирована ничья – в игре против "Дженоа" в чемпионате Италии 20 октября. Имеет шанс итальянская команда победить и английский "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Тем более, что первый матч между этими командами в Англии закончился в пользу "Юве".

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      В букмекерской конторе William Hill на победу "Ювентуса" ставки принимаются с коэффициентом 1,61. Насчет победы МЮ, то она оценена в 5,80. Ничья в матче – 3,90.

      Еще меньше веры в положительный результат для "Манчестер Юнайтед" в PariMatch. Они на победу английской команды выставили коэффициент 6,50. При этом на победу "Ювентуса" почти без изменений – 1,59. Если команды сыграют в ничью, то на это ставка 3,95.

      Те же 6,50 на победу МЮ и выставили в Marathon bet. Что касается победы "Ювентуса", то на это событие принимают с коэффициентом 1,61. Ничья – 3,98.

      "Фаворит спорт" оценил победу хозяев поля в 1,59. На то, что "Манчестер Юнайтед" победит – 6,25. На ничью – 3,85.

      Напомним, матч "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 7 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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