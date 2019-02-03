"Ювентус" не побеждает уже второй матч подряд

Даже дубль Криштиану Роналду не помог "Ювентусу" победить соперницу в Серии А. К тому же Старая Синьора уже второй матч подряд не может торжествовать.

Все началось после поражения от "Аталанты" в Кубке Италии. Туринцы разошлись миром с "Пармой" в чемпионате со счетом 3:3.

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Два гола Криштиану Роналду позволили португальцу обойти Фабио Квальяреллу в списке бомбардиров и единолично разместиться на вершине с семнадцатью голами. Еще один раз за "Ювентус" отличился Ругани.

Защитник клуба "Ювентус" Даниэле Ругани

За "Парму" же забивали Барилла и дважды Жервиньо. К слову, мяч, принесший ничью гостям, бразилец отправил в сетку аж на третьей компенсированной минуте.

В итоге Ювентус остался лидером Серии А, держа "Наполи" на комфортной дистанции в девять очков.