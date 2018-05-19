"Ювентус" отпраздновал седьмое подряд Скудетто и провел легенду Джанлуиджи Буффона

"Ювентус" празднует Скудетто и провожает легенду. Джанлуиджи Буффон после 17 лет в составе Старой Сеньоры сыграл свой последний поединок в футболке команды.

В заключительном туре чемпионата Италии в последний раз поразить ворота Буффона в Лиге кальчо попытались игроки "Вероны". Что, впрочем, им не удалось.

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Буффон и на этот раз, как и на протяжении всей карьеры, был на высоте. Когда на 62-й минуте легендарный голкипер под овацию трибун покидал поле, "Ювентус" вел в счете 2:0. Голами отметились Ругани и Пьянич.

Сохранить ворота на замке туринцам к концу игры, правда, не удалось. Поэтому Старая Сеньора увенчала сезон итоговой победой 2:1.

Чемпионский титул стал для "Ювентуса" уже седьмым подряд. Ну а Скудетто над головой поднял Джанлуиджи Буффон, который в ближайшее время объявит, где продолжит карьеру. Выступления в составе Юве он завершил на отметке в 20 завоеванных трофеев.