"Ювентус" разгромил аутсайдера Серии А, Роналду не забил пенальти: видео

"Ювентус" в заключительном матче 20 тура итальянской Серии А одержал победу над "Кьево".

Ювентус – Кьево 3:0

Голы: Дуглас Коста, 13, Джан, 45, Ругани, 84

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Главному претенденту на вылет удалось продержаться на "Альянц Стэдиум" 13 минут, пока Дуглас Коста не открыл счет в матче голом в ворота Стефано Соррентино.

Под занавес первой половины "старая синьора" удвоила свое преимущество благодаря голу Эмре Джана из передачи Пауло Дыбали, лишившись трех защитников одной передачей.

На 52-й минуте хозяева получили право на пенальти, который не реализовал Криштиану Роналду, удар которого потянул Соррентино. Под самый занавес хозяева поставили точку в этой встрече. После подачи Федерико Бернардески, Ругани оказался первым на мяче, на 84-й минуте-3: 0.

Таким образом, "Ювентус" набрал 56 очков и продолжил лидировать в турнирной таблице с отрывом от второго места в девять пунктов. "Кьево" остался на последней позиции, имея в активе лишь 8 зачетных баллов.

Видеообзор матча Ювентус – Кьево

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