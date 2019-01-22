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      "Ювентус" разгромил аутсайдера Серии А, Роналду не забил пенальти: видео

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      Ювентус – Кьево результат и обзор матча
      Ювентус – Кьево результат и обзор матча

      "Ювентус" в заключительном матче 20 тура итальянской Серии А одержал победу над "Кьево".

      Ювентус – Кьево 3:0
      Голы:       Дуглас Коста, 13, Джан, 45, Ругани, 84

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      Главному претенденту на вылет удалось продержаться на "Альянц Стэдиум" 13 минут, пока Дуглас Коста не открыл счет в матче голом в ворота Стефано Соррентино.

      Под занавес первой половины "старая синьора" удвоила свое преимущество благодаря голу Эмре Джана из передачи Пауло Дыбали, лишившись трех защитников одной передачей.

      На 52-й минуте хозяева получили право на пенальти, который не реализовал Криштиану Роналду, удар которого потянул Соррентино. Под самый занавес хозяева поставили точку в этой встрече. После подачи Федерико Бернардески, Ругани оказался первым на мяче, на 84-й минуте-3: 0.

      Таким образом, "Ювентус" набрал 56 очков и продолжил лидировать в турнирной таблице с отрывом от второго места в девять пунктов. "Кьево" остался на последней позиции, имея в активе лишь 8 зачетных баллов.

      Видеообзор матча Ювентус – Кьево

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      Теги: Спорт Футбол Ювентус Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
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