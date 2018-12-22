Ювентус – Рома: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

Центральным матчем 17-го тура чемпионата Италии станет игра туринского "Ювентуса" против "Ромы". Букмекеры оценили шансы каждой из команд в этом матче.

Поединки между "зебрами" и "волками" никогда не претендовали на высокий статус итальянского дерби, но они всегда отличались принципиальностью. Несмотря на текущую форму команд. Более того, именно по матчах этих коллективов тренеры других команд Серии А "сверяли часы", потому что и "Юве", и "Рома" прочно закрепили за собой марку законодателя мод. В связи с этим весьма показателен прошлый сезон, когда и римляне и туринцы навели шороху в Лиге чемпионов. И если подобная прыть от команды Аллегри не стала, в целом, неожиданностью, то яркая и результативная игра "Ромы" стала настоящим открытием.

Читайте также: Реал – Аль-Айн: прогноз букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

В William Hill коэффициент на победу "Ювентусf" выставили на уровне 1,40, в то время как на победу "Ромы" принимают с показателем аж 9,00. Ничья в этом матче имеет больше шансов – 4,50.

PariMatch на ничью в матче "Ювентус" – "Рома" тоже выставил коэффициент 4,50. На то, что победят хозяева поля те же 1,40. А вот победу "Ромы"оценили несколько больше – 10,00.

4,55 на ничью дают в Marathon bet. Вот только у них победа "Ромы" имеет коэффициент 8,90, а "Ювентуса" – 1,44.

Напомним, матч "Ювентус" – "Рома" состоится в субботу, 22 декабря. Начало встречи в 21:30. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24