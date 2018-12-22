"Ювентус" без проблем разобрался с "Ромой" благодаря голу Манджукича: видео

Центральным матчем итальянской Серии А стала встреча "Ювентуса" и "Ромы". Туринская команда не имеет себе равных в чемпионате, что и подтвердил очередной матч.

Ювентус – Рома 1:0

Голы: Манджукич, 35

Несмотря на минимальную победу, "Ювентус" в этом матче мог сделать счет разгромным еще до перерыва. Очень пытался забить Криштиану Роналду. Опасно пробивал Марио Манджукич, Алекс Сандро тоже не реализовал свои моменты. Да и в целом ударов по воротам гостей хватало. Не хватило только меткости.

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Кроме того, довольно надежную игру в воротах показал голкипер римлян Робин Ольсен. Швед неоднократно спасал свою команду. И если бы не он, интрига в матче была бы похоронена еще в первые двадцать минут.

И все же в одном моменте Ольсен не спас – когда забивал Манджукич. Пауло Дибала отобрал мяч на фланге, Маттиа Де Шильо навесил, а хорват перепрыгнул соперника и головой отправил мяч в ворота.

Во втором тайме "Ювентус" забивал еще дважды, но каждый раз голы не засчитывали. Первый раз – из-за нарушения на вратаре, второй – когда нарушение было перед началом результативной атаки.

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Но и одного гола "Ювентуса" хватило для победы. Туринцы и в дальнейшем на первом месте, набрав после 17 туров 49 очков. "Рома" же опустилась на 10 место, в ее активе 24 балла.