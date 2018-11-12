"Ювентус" уверенно победил "Милан" в принципиальном матче: видео голов

В Милане завершился матч чемпионата Италии по футболу, в котором "Милан" принимал туринский "Ювентус" и уступил извечному сопернику.

Милан – Ювентус 0:2

Голы: Манджукич, 8, Роналду, 81

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Антигероем матча стал Гонсало Игуаин. В первом тайме Гонсало не смог реализовать пенальти, а во втором испортил неплохую контратаку, долго принимая решение и заработал удаление на ровном месте.

Начало игры же было за туринцами, которые сразу захватили инициативу и быстро забили. Манджукича не удержали защитники и хорват замкнул навес Алекса Сандро.

Во втором тайме "Ювентус" продолжал контролировать ситуацию и имел больше моментов, чтобы отличиться. Одним из них воспользовался Роналду, португалец добил мяч в ворота после того, как Доннарумма отразил мяч перед собой.

После 12 туров "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с феноменальным показателем – 11 побед, 1 ничья и 34 очка. У "Милана" 6 побед, при 3 ничьих и 3 поражениях – 21 очко и 5 место в таблице.

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