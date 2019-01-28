"Ювентус" в странном матче вырвал победу у "Лацио": видео
В центральном матче 21-го тура Серии А "Ювентус" едва не потерял очки, на последних минутах обыграв "Лацио".
Лацио – Ювентус 1:2
Голы: Джан, 59 (авт) – Канселу, 74, Роналду, 89, (пен)
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В первой половине встречи команды не забивали голов, а "Ювентус" и вовсе впервые с сезона 2004/05 ни разу не ударил в сторону ворот за тайм.
На 59-й минуте матча дела лидера чемпионата еще больше ухудшились. Эмре Джан отметился автоголом. Однако, "Ювентус" сумел отыграться усилиями Жоау Канселье, который был быстрее всех на добивании. А в концовке встречи Криштиану Роналду принес победу гостям, реализовав пенальти.
Таким образом, "Ювентус" набрал уже 59 очков и остается на первом месте с солидным отрывом, "Лацио" с 32 пунктами опустился аж на 8 место.
Видеообзор матча Лацио – Ювентус