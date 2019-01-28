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      "Ювентус" в странном матче вырвал победу у "Лацио": видео

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      Лацио – Ювентус результат и обзор матча
      Лацио – Ювентус результат и обзор матча / Фото из открытых источников

      В центральном матче 21-го тура Серии А "Ювентус" едва не потерял очки, на последних минутах обыграв "Лацио".

      Лацио – Ювентус 1:2
      Голы      : Джан, 59 (авт) – Канселу, 74, Роналду, 89, (пен)

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      В первой половине встречи команды не забивали голов, а "Ювентус" и вовсе впервые с сезона 2004/05 ни разу не ударил в сторону ворот за тайм.

      На 59-й минуте матча дела лидера чемпионата еще больше ухудшились. Эмре Джан отметился автоголом. Однако, "Ювентус" сумел отыграться усилиями Жоау Канселье, который был быстрее всех на добивании. А в концовке встречи Криштиану Роналду принес победу гостям, реализовав пенальти.

      Таким образом, "Ювентус" набрал уже 59 очков и остается на первом месте с солидным отрывом, "Лацио" с 32 пунктами опустился аж на 8 место.

      Видеообзор матча Лацио – Ювентус

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      Теги: Футбол Спорт Ювентус Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
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