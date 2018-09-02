"Ювентус" выиграл третий подряд матч чемпионата Италии: Роналду до сих пор не может забить
Роналду до сих пор без голов, но "Ювентусу" это не помешало одержать победу в третьем подряд матче Италии.
Звездный новобранец старой синьоры Роналду все еще не может забить в официальном матче за новый клуб.
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Однако действующий чемпион Италии все равно одержал третью победу подряд на старте нового сезона. В выездной игре с "Пармой" счет открыл Марио Манджукич.
Правда у хозяев неожиданно нашелся ответ. Жервиньо, который вернулся в Серию А с китайской пенсии, наказал туринцев за расслабленность. Спас ситуацию чемпион мира Блез Матьюиди, забив после красивой передачи вице-чемпиона мира Марио Манджукича – 2:1.
Смотрите видео о победе "Ювентуса"
Источник: 24 Канал
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