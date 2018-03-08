13:00
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Юзайте мужиков по полной – сегодня можно" – как украинские звезды празднуют 8 марта: фото

196 Читати новину українською
Как украинские звезды празднуют 8 марта: фото
Как украинские звезды празднуют 8 марта: фото / 24 Канал

Звезды украинского шоу-бизнеса в своих соцсетях продемонстрировали, как относятся к международному женскому дню и поздравили женщин с праздником.

Как украинские звезды празднуют 8 марта​

Читайте также: С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке

Телеведущая Ольга Фреймут в своем Instagram выложила фото, на котором она держит огромный букет цветов и поздравила всех девушек с весной.

Руслана Лыжичко оригинально отметила международный женский день, выложив фото с фотосессии.

"Эти фото я назвала "Весна на снегу" и посвящаю их особенному вдохновению, которое невозможно не почувствовать. У Владимира Ивасюка была моя любимая песня "Звезды на снегу", и там есть такие слова "я твое крыло, ты мое крыло, счастья большего не надо ... только мы коснемся неба ...". Мне повезло под Киевом сделать эти кадры и увидеть весну на снегу с парой прекрасных лебедей", – добавила певица.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая поздравила женщин с праздником, держа в руках надпись с цифрой 8.

"Дорогие девушки! С праздником восьмого марта, желаю бесконечного счастья! И по иронии судьбы, именно сегодня в профиле вас 800 К !! Спасибо, что мы вместе!", – добавила звезда.

Украинская телеведущая Леся Никитюк также поздравила с 8 марта, пожелав женщинам хорошей фигуры.

"С Весной мои птички. Всем девушкам желаю хорошей фигуры, прокаченного ореха, плоских животиков и безцеллюлитной жизни!!", – добавила звезда.

Украинская актриса Ольга Сумская выложила фото с букетом ручной работы от дочери.

Известная телеведущая Маша Евросинина оригинально подошла к поздравлению и рассказала о своей истории празднования 8 марта.

"Последние годы я все больше задумываюсь, что это вообще за такой праздник, и зачем каждый год все спорят: нужен он или нет? Посмотрите на женщин в этот день–все улыбающиеся и счастливые, хотя и приветствуют чаще всего друг друга. Цветы –это же всегда приятно !! Но мое сегодняшнее Восьмое марта – это осознание того, что даже цветы эти можно дарить с определенным значением .. ", – написала звезда, после чего разместила также все достижения женщин, которые борются за равенство прав.

Певица Тоня Матвиенко в своем Instagram выложила фото с букетом тюльпанов, который принес ей друг Арсена Мирзояна, поскольку он сейчас не имеет возможности быть рядом.

Солистка группы "The Hardkiss" Юля Санина в своем Instagram поздравила женщин с днем весны.

Певица Наталья Могилевская в преддверии 8 марта написала пост в Instagram, в котором назвала женщин богинями и призвала женщин уважать себя, а также попросила женщин написать в комментариях свои три главные стороны.

В преддверии 8 марта хочу всем вам, мои Богини, посвятить пост. Скромная, вроде бы неприметная девушка написала что не потеряла почему-то наивной радости за всех и вся, не смотря на ни на что. Я вдохновилась написать об этом. Радость за всех и вся - это изначальное качество Царицы. И оно у Вас есть. В любом возрасте и в любом статусе Вы останетесь ею. На этом примере я хочу показать что такое ценить, уважать и знать себя. Честность в финансах - главное качество хорошего бизнесмена и продавца, раскройте это. Всем хозяевам бизнеса не хватает честных финансистов и так далее...Стать финансистом можно за полгода, а честным человеком - нет. Увидьте свою ценность. Найдите тех, кто нуждается именно в вас! ️Жду здесь завтра ваши три главные стороны. Будем думать где они нужнее всего!!!! #могилевская #8марта #люблювас #love #womansday #smile

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) в своем Instagram выложила видео с букетом цветов и призвала женщин "юзать" сегодня мужчин.

Певица Гайтана также поздравила женщин с весной.

Участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поздравила с 8 мартом сообщением в Facebook "Девушки, наш день".

Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Музыка 8 марта Гайтана Руслана Катя Осадчая
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 963
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
410
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1034
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2397
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1637
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук