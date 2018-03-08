"Юзайте мужиков по полной – сегодня можно" – как украинские звезды празднуют 8 марта: фото

Звезды украинского шоу-бизнеса в своих соцсетях продемонстрировали, как относятся к международному женскому дню и поздравили женщин с праздником.

Как украинские звезды празднуют 8 марта​

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Телеведущая Ольга Фреймут в своем Instagram выложила фото, на котором она держит огромный букет цветов и поздравила всех девушек с весной.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 8 Бер 2018 р. о 1:09 PST

Руслана Лыжичко оригинально отметила международный женский день, выложив фото с фотосессии.

"Эти фото я назвала "Весна на снегу" и посвящаю их особенному вдохновению, которое невозможно не почувствовать. У Владимира Ивасюка была моя любимая песня "Звезды на снегу", и там есть такие слова "я твое крыло, ты мое крыло, счастья большего не надо ... только мы коснемся неба ...". Мне повезло под Киевом сделать эти кадры и увидеть весну на снегу с парой прекрасных лебедей", – добавила певица.

Допис, поширений Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko) 7 Бер 2018 р. о 1:59 PST

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая поздравила женщин с праздником, держа в руках надпись с цифрой 8.

"Дорогие девушки! С праздником восьмого марта, желаю бесконечного счастья! И по иронии судьбы, именно сегодня в профиле вас 800 К !! Спасибо, что мы вместе!", – добавила звезда.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Бер 2018 р. о 5:30 PST

Украинская телеведущая Леся Никитюк также поздравила с 8 марта, пожелав женщинам хорошей фигуры.

"С Весной мои птички. Всем девушкам желаю хорошей фигуры, прокаченного ореха, плоских животиков и безцеллюлитной жизни!!", – добавила звезда.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 7 Бер 2018 р. о 11:48 PST

Украинская актриса Ольга Сумская выложила фото с букетом ручной работы от дочери.

Известная телеведущая Маша Евросинина оригинально подошла к поздравлению и рассказала о своей истории празднования 8 марта.

"Последние годы я все больше задумываюсь, что это вообще за такой праздник, и зачем каждый год все спорят: нужен он или нет? Посмотрите на женщин в этот день–все улыбающиеся и счастливые, хотя и приветствуют чаще всего друг друга. Цветы –это же всегда приятно !! Но мое сегодняшнее Восьмое марта – это осознание того, что даже цветы эти можно дарить с определенным значением .. ", – написала звезда, после чего разместила также все достижения женщин, которые борются за равенство прав.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 8 Бер 2018 р. о 6:02 PST

Певица Тоня Матвиенко в своем Instagram выложила фото с букетом тюльпанов, который принес ей друг Арсена Мирзояна, поскольку он сейчас не имеет возможности быть рядом.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 8 Бер 2018 р. о 6:02 PST

Солистка группы "The Hardkiss" Юля Санина в своем Instagram поздравила женщин с днем весны.

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 8 Бер 2018 р. о 3:56 PST

Певица Наталья Могилевская в преддверии 8 марта написала пост в Instagram, в котором назвала женщин богинями и призвала женщин уважать себя, а также попросила женщин написать в комментариях свои три главные стороны.

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) в своем Instagram выложила видео с букетом цветов и призвала женщин "юзать" сегодня мужчин.

Певица Гайтана также поздравила женщин с весной.

Участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поздравила с 8 мартом сообщением в Facebook "Девушки, наш день".