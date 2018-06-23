Южная и Северная Кореи впервые за долгое время, дадут возможность воссоединиться семьям

Южная Корея и КНДР договорились о возобновлении практики встречи членов семей, которые были разделены после войны между двумя странами в 1950 годах.

Об этом сообщает DW.

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"Воссоединение, которое будет первым за последние три года, — это один из шагов, который обещали выполнить лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин", – отметили в Сеуле.

Мероприятие планируют провести 20-26 августа на территории курорта на горе Кымгансан в Северной Корее.

Договоренности двух президентов направлены на улучшение отношений КНДР и Южной Кореи, которые стали напряженными, из-за ядерных программ Северной Кореи.

Последний раз подобные встречи семей, которые были разделены границей между Кореями состоялись в 2015 году.

Напомним, что Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что "на полуострове больше нет войны".

12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговый документ во время исторической встречи в Сингапуре, что предполагает полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия.