Южная Корея – Германия: прогноз матча Чемпионата мира

Сборная Германии, как и сборная Южной Кореи, сохраняет шансы на выход в плей-офф Чемпионата мира. Вот только немцев устроит и ничья (при условии победы мексиканцев над шведами), в то время как корейцам надо побеждать (и снова надеяться на победу мексиканцев).

Но букмекеры не слишком верят в победу азиатской команды. William Hill оценивает их шанс коэффициентом 15,00, в то время как победа сборной Германии получила лишь 1,20. Ничья в этом матче – 6,50.

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Более вероятное развитие событий, чем ничья или победа сборной Южной Кореи на то, что сборная Германии выиграет с разницей в 4 или больше голов – 5,00.

В PariMatch коэффициент на победу Германии почти без изменений – 1,19. Зато значительно больше на победу сборной южной Кореи – 17,00. Ничья тоже получила больший коэффициент – 7,40.

"Фаворит" дает аналогичные цифры – победа Германии 1,19, победа Южной Кореи – 16,50, ничья – 7,50.