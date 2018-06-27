Южная Корея – Германия: видео голов и моментов матча

Сборные Германии и Южной Кореи голы в матче забивали уже тогда, когда шло добавленное арбитром время.

При этом первый гол был засчитан благодаря технологии видеоповтора, который показал, что офсайда не было.

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Когда немцы бросились отыгрываться, они пропустили и второй. Второй гол Сон забивал уже в пустые ворота, так как Нойер в это время находился на части поля соперника.

Видео моментов матча Германия – Южная Корея