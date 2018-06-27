Южная Корея – Германия: видео голов и моментов матча
Сборные Германии и Южной Кореи голы в матче забивали уже тогда, когда шло добавленное арбитром время.
При этом первый гол был засчитан благодаря технологии видеоповтора, который показал, что офсайда не было.
Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица
Когда немцы бросились отыгрываться, они пропустили и второй. Второй гол Сон забивал уже в пустые ворота, так как Нойер в это время находился на части поля соперника.
Видео моментов матча Германия – Южная Корея
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии