Южная Корея – Мексика: видео голов и моментов матча
Сборная Южной Кореи на Чемпионате мира в матче против мексиканцев гол пропустила с пенальти. Как и перед тем в матче против шведов.
Пенальти в ворота корейцев назначили за игру рукой Хюн-Ву Чо, который прервал прострел в исполнении Хуардадо.
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Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Вела.
Гол с пенальти в ворота Южной Кореи
Источник: 24 Канал
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