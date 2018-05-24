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Южная Корея заменит часть военных роботами

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К 2024 году Южная Корея заменит часть военных роботами
К 2024 году Южная Корея заменит часть военных роботами

Начиная с 2024 южнокорейские военные попытаются включить беспилотные боевые системы в состав обычных военных частей.

Об этом пишет Defense Aerospace со ссылкой на источники в министерстве охраны страны.

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Южнокорейские военные пришли к такому решению ввиду постоянного сокращения населения. Страна сейчас находится в состоянии острого демографического кризиса. На сегодняшний день численность населения Южной Кореи составляет примерно 50 миллионов человек. ООН прогнозирует сокращение населения до 40 миллионов к 2025 году.

Источники сообщили, что военные внимательно изучили вопросы формирования боевых единиц, состоящих из людей и беспилотных роботизированных систем. Результаты соответствующего исследования были переданы представителю Министерства обороны.

В исследовании пришли к выводу, что армия может использовать беспилотные роботизированные системы, такие как: средства разведки, летательные аппараты и роботов для прочесывания заминированных территорий. Военно-Морской Флот мог бы рассчитывать на беспилотные наземные и подводные транспортные средства, а военно-воздушные силы могут быть оборудованы беспилотными зенитными установками.

В исследовании также говорится о том, что беспилотные разведывательные системы могут выполнять работу заменяя 500-600 солдат. При этом полностью автоматические беспилотные боевые турели на самоходных гаубицах К9 Thunder позволят высвободить 2000 человек. Один военный чиновник сказал, что такая турель может быть создана в течение трех лет.

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Сообщается, что агентство развития обороны разрабатывает эти системы и связанные с ними технологии.

Другими автоматизированными системами, находящимися в разработке являются беспилотные танки и "dronebots", от комбинации слов drone и robot.

Теги: Техно робототехника Южная Корея
Источник: 24 Канал
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