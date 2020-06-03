К стрельбе на "7 километре" в Одессе причастны охранники
На одном из крупнейших рынков Украины – так называемом "7 километре" в Одессе утром 2 июня произошла стрельба. Хотя еще не всех участников массового вооруженного конфликта задержали, уже известно, что к нему причастны и работники охранной фирмы.
В схватке пострадали двое работников магазина тканей и получили ранения. Уже установлено пять активных участников стрельбы, но поиски других до сих пор продолжаются. В полиции Одесской области отмечают: они являются сотрудниками охранной фирмы.
Здесь подробно В Одессе на рынке произошла перестрелка: есть раненые – фото, видео
В то же время правоохранители отмечают, что виновными в схватке являются и сами работники магазина, которые вооружились травматами и битами и намеренно повредили имущество предпринимателя.
Относительно задержанных, то сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации действий каждого из них. Уже открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство).
Коротко о стрельбе на "7 километре" – смотрите видео полиции
Как началась стрельба – смотрите видео
Что известно о стрельбе
- Инцидент произошел утром в торговом павильоне с тканями. Его арендует выходец с Ближнего Востока, по предварительным данным, сириец.
- В магазин пришли примерно 10 нападавших в масках и в капюшонах, затем раздалась стрельба.
- После столкновения нападавшие выбежали и заскочили в микроавтобус.
- Вторая группа людей пыталась помешать выехать злоумышленникам. Однако они смогли сбежать.
- Через некоторое время знакомые пострадавших начали бить витрины в павильоне, но их остановили.