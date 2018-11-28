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      К чему могут привести проблемы с зубами

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      К чему могут привести проблемы с зубами
      К чему могут привести проблемы с зубами / tedfordfamilydentistry.com

      Если у вас болит голова или вы чувствуете дискомфорт в желудке, то это может свидетельствовать о проблемах с зубами. Отсутствие зубов может серьезно повлиять на общее состояние организма.

      Об этом пишет врач, руководитель львовского стоматологического центра Symmetrica Константин Ковершников, информирует Zaxid.net.

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      Проблемы с зубами могут повлиять на здоровье желудка

      Из-за потери зубов человек не может хорошо пережевывать пищу. Из-за этого плохо пережеванная пища наносит стресс слизистой оболочке. Это может привести к гастритам. Усвоить большие куски в желудке намного сложнее.

      Проблеми із зубами можуть вплинути на здоров’я шлунку
      Проблемы с зубами могут повлиять на здоровье желудка

      Это может плохо повлиять на позвоночник

      Проблемы с зубами могут привести к проблемам с осанкой. Возникают проблемы с глотанием, это приводит к болям в мышцах шеи и лица.

      Це може погано вплинути на хребет
      Это может плохо повлиять на позвоночник

      Чтобы уберечься от этого, необходимо время от времени посещать пародонтолога. При отсутствии зубов можно сделать имплантацию.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Стоматология Желудочно-кишечный тракт Гигиена
      Источник: 24 Канал
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