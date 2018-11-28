К чему могут привести проблемы с зубами

Если у вас болит голова или вы чувствуете дискомфорт в желудке, то это может свидетельствовать о проблемах с зубами. Отсутствие зубов может серьезно повлиять на общее состояние организма.

Об этом пишет врач, руководитель львовского стоматологического центра Symmetrica Константин Ковершников, информирует Zaxid.net.

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Проблемы с зубами могут повлиять на здоровье желудка

Из-за потери зубов человек не может хорошо пережевывать пищу. Из-за этого плохо пережеванная пища наносит стресс слизистой оболочке. Это может привести к гастритам. Усвоить большие куски в желудке намного сложнее.



Проблемы с зубами могут повлиять на здоровье желудка

Это может плохо повлиять на позвоночник

Проблемы с зубами могут привести к проблемам с осанкой. Возникают проблемы с глотанием, это приводит к болям в мышцах шеи и лица.



Это может плохо повлиять на позвоночник

Чтобы уберечься от этого, необходимо время от времени посещать пародонтолога. При отсутствии зубов можно сделать имплантацию.

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