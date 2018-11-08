К чему может привести дефицит воды в организме
Организм человека на 70% состоит из воды. Именно поэтому каждый человек должен следить за объемом воды в организме.
Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Insagram.
Читайте также: Не гены: что влияет на долголетие
Она напомнила, что кровь человека состоит из 83% воды, мозг, сердце, мышцы содержат 76% жидкости. Даже кости состоят из воды, но лишь на 15-20%.
То, что она действительно нужна человеку, свидетельствует тот факт, что без воды человек может прожить несколько дней, а без пищи – несколько недель.
Что может произойти с организмом при снижении уровня воды:
– на 2% – ухудшается самочувствие, возникает тошнота, сонливость;
– на 6-10% – появление головной боли, одышка, нарушение сознания;
- на 11-20% - ухудшение слуха, зрения, судороги в мышцах;
– на 25% – наступает смерть.
Поэтому объем воды – это обязательное условие нормального функционирования организма. Обезвоживание может стать причиной развития и следствием ряда заболеваний.
Дефицит воды в организме может привести к:
• повышение давления;
• приступы мигреней;
• боль в спине и в суставах;
• избыточный вес;
• запоров;
• образование камней в почках и желчном пузыре.
К чему может привести дефицит воды в организме
Недостаточное количество воды в организме влияет и на внешний вид человека: кожа становится вялой и сморщенной, волосы – сухими и ломкими, а ногти начинают расслаиваться.
А при нормальном баланса воды в организме снижается холестерин, нормализуется давление и работа кишечника.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.