Организм человека на 70% состоит из воды. Именно поэтому каждый человек должен следить за объемом воды в организме.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Insagram.

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Она напомнила, что кровь человека состоит из 83% воды, мозг, сердце, мышцы содержат 76% жидкости. Даже кости состоят из воды, но лишь на 15-20%.

То, что она действительно нужна человеку, свидетельствует тот факт, что без воды человек может прожить несколько дней, а без пищи – несколько недель.

Что может произойти с организмом при снижении уровня воды:

– на 2% – ухудшается самочувствие, возникает тошнота, сонливость;

– на 6-10% – появление головной боли, одышка, нарушение сознания;

- на 11-20% - ухудшение слуха, зрения, судороги в мышцах;

– на 25% – наступает смерть.

Поэтому объем воды – это обязательное условие нормального функционирования организма. Обезвоживание может стать причиной развития и следствием ряда заболеваний.

Дефицит воды в организме может привести к:

• повышение давления;

• приступы мигреней;

• боль в спине и в суставах;

• избыточный вес;

• запоров;

• образование камней в почках и желчном пузыре.



К чему может привести дефицит воды в организме

Недостаточное количество воды в организме влияет и на внешний вид человека: кожа становится вялой и сморщенной, волосы – сухими и ломкими, а ногти начинают расслаиваться.

А при нормальном баланса воды в организме снижается холестерин, нормализуется давление и работа кишечника.

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