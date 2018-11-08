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      К чему может привести дефицит воды в организме

      17 Читати новину українською
      К чему может привести дефицит воды в организме
      К чему может привести дефицит воды в организме / sciencealert.com

      Организм человека на 70% состоит из воды. Именно поэтому каждый человек должен следить за объемом воды в организме.

      Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Insagram.

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      Она напомнила, что кровь человека состоит из 83% воды, мозг, сердце, мышцы содержат 76% жидкости. Даже кости состоят из воды, но лишь на 15-20%.

      То, что она действительно нужна человеку, свидетельствует тот факт, что без воды человек может прожить несколько дней, а без пищи – несколько недель.

      Что может произойти с организмом при снижении уровня воды:

      – на 2% – ухудшается самочувствие, возникает тошнота, сонливость;
      – на 6-10% – появление головной боли, одышка, нарушение сознания;
      - на 11-20% - ухудшение слуха, зрения, судороги в мышцах;
      – на 25% – наступает смерть.

      via GIPHY

      Поэтому объем воды – это обязательное условие нормального функционирования организма. Обезвоживание может стать причиной развития и следствием ряда заболеваний.

      Дефицит воды в организме может привести к:

      • повышение давления;
      • приступы мигреней;
      • боль в спине и в суставах;
      • избыточный вес;
      • запоров;
      • образование камней в почках и желчном пузыре.

      До чого може призвести дефіцит води в організмі
      К чему может привести дефицит воды в организме

      Недостаточное количество воды в организме влияет и на внешний вид человека: кожа становится вялой и сморщенной, волосы – сухими и ломкими, а ногти начинают расслаиваться.

      А при нормальном баланса воды в организме снижается холестерин, нормализуется давление и работа кишечника.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Важность употребления воды . В среднем, наш организм состоит на 70% из воды. Например, в крови 83%, в мозге, сердце, мышцах - 76% жидкости. Даже кости на 15-20% состоят из воды. . Важность ее в нашем организме подтверждает тот факт, что без еды мы можем прожить несколько недель, а без воды - только несколько дней. .Если объем воды в организме снижается всего: . на 2% - ухудшается самочувствие, появляется тошнота, сонливость на 6-10% возникают головная боль, одышка, нарушения сознания на 11-20% ухудшается слух, зрение, могут присутствовать судороги в мышцах при потерях 25% - наступает смерть. . Да, неприятно читать данный факт, но настает понимание того, что объем воды в нашем организме нужно всегда поддерживать. Нормальное ее содержание в органах и тканях - важный фактор для функционирования, а для всего организма - это условие существования. . Доказано, что одной из главных причин развития и следствием многих заболеваний - это обезвоживание. Оно может привести к повышению давления, приступов мигрени, боли в спине и суставах, лишнем весе. Недостаток жидкости приводит к запорам и образованию камней в почках, желчном пузыре. Недостаточное употребление воды сопровождается сменой состояния: . кожи - становится вялой и сморщенной волос - становятся сухими и ломкими ногтей - начинают слоиться . Когда организм получает достаточное количество воды, снижается холестерин, нормализуется давление, работа кишечника. Волосы становятся более здоровее, кожа наполняется влажностью, уходят мелкие морщинки и сухость. . Вода наполняет нашу жизнь здоровьем. А как вы относитесь к воде? #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

      A post shared by Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus) on

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      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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