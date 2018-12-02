К каким проблемам может привести накопление обид

Обиды – неотделимая часть человеческих отношений. Одни прощают с легкостью, другим нужно на это время, а третьи вообще не прощают и не занимаются этим.

Но непрощение обид может привести к негативным последствиям для здоровья, пишет психолог и психотерапевт Вячеслав Халанский на личном сайте.

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1. Обиды, сопровождающие супругов со дня знакомства, являются часто причиной измены. Опрос свидетельствует, что людям в большинстве случаев (70%) сложно простить партнеру.



Обиды часто являются причиной измены

2. Из-за того, что люди не прощают обиды, это запускает в организме механизм стресса, выделяется гормон кортизол. Как следствие:

• увеличение риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний;

• увеличение массы тела, диабет 2-го типа (инсулинозависимый диабет);

• нарушение регуляции клеток иммунных функций;

• ухудшение долгосрочной памяти (сдавливание мозга на 25%);

• остановка формирования яйцеклетки, снижение тестостерона на 25%;

• уменьшение гормона бета-эндорфина, влияющего на восприимчивость боли.



3. Если человек не прощает обиды, у нее есть проблемы с самообвинением.

4. Реакция на боль и обиду у мужчин и женщин разная. Исследование свидетельствует, что мужчины более склонны отомстить, чем женщины, зато женщины больше обижаются, чем мужчины.

5. Непрощение является более разрушительным для здоровья женщины, чем мужчины.



Непрощение является более разрушительным для здоровья женщины, чем мужчины

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