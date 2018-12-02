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      К каким проблемам может привести накопление обид

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      К каким проблемам может привести накопление обид
      К каким проблемам может привести накопление обид / culturehook.com

      Обиды – неотделимая часть человеческих отношений. Одни прощают с легкостью, другим нужно на это время, а третьи вообще не прощают и не занимаются этим.

      Но непрощение обид может привести к негативным последствиям для здоровья, пишет психолог и психотерапевт Вячеслав Халанский на личном сайте.

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      1. Обиды, сопровождающие супругов со дня знакомства, являются часто причиной измены. Опрос свидетельствует, что людям в большинстве случаев (70%) сложно простить партнеру.

      Образи є часто причиною зради
      Обиды часто являются причиной измены

      2. Из-за того, что люди не прощают обиды, это запускает в организме механизм стресса, выделяется гормон кортизол. Как следствие:

       •  увеличение риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний;
       • увеличение массы тела, диабет 2-го типа (инсулинозависимый диабет);
       • нарушение регуляции клеток иммунных функций;
       • ухудшение долгосрочной памяти (сдавливание мозга на 25%);
       • остановка формирования яйцеклетки, снижение тестостерона на 25%;
       • уменьшение гормона бета-эндорфина, влияющего на восприимчивость боли.

      3. Если человек не прощает обиды, у нее есть проблемы с самообвинением.

      4. Реакция на боль и обиду у мужчин и женщин разная. Исследование свидетельствует, что мужчины более склонны отомстить, чем женщины, зато женщины больше обижаются, чем мужчины.

      5. Непрощение является более разрушительным для здоровья женщины, чем мужчины.

      Непрощення є більш руйнівним для здоров’я жінки, ніж чоловіка
      Непрощение является более разрушительным для здоровья женщины, чем мужчины

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология
      Источник: 24 Канал
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