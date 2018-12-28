15:40
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      К какой опасной болезни может привести употребление сладких напитков

      18 Читати новину українською
      Чем опасно употребление сладких напитков
      Чем опасно употребление сладких напитков / pexels.com

      Ученые из США провели исследование и установили, что высокий уровень потребления сладких напитков способствует развитию хронической болезни почек.

      Об этом пишет медицинский портал MedicalXpress.

      Читайте также: Употребление сахара может вызвать рак: выводы ученых

      В исследовании приняли участие более трех тысяч человек. Продолжался эксперимент девять лет. Все участники заполняли анкету, в которой указывали данные о пищевом поведении, то есть, какую пищу они употребляют и как часто.

      В течение этого времени в 6% участников (185 человек) обнаружили хроническую болезнь почек

       
      Хроническая болезнь почек – что это?
      Это поражение почек, в результате которого нарушается структура или функции почек. Диагноз устанавливается, если в течение трех месяцев у человека возникают изменения в моче или меняется скорость объема мочи, которая образуется в почках за единицу времени.

      Эксперимент показал, что у тех, кто чаще пил содовую и подслащенные фруктовые напитки, риск заболевания значительно повышался. Треть добровольцев, которые потребляли эти напитки больше, чем другие продукты, имели повышенный риск развития хронической болезни почек – 61%.

      Ученые обнаружили, что на развитие этой болезни влияет и употребление воды. Однако такой результат исследователи объясняют тем, что участники имели в виду подслащенную и ароматизированную воду.

      Чим небезпечне вживання солодких напоїв
      Чем опасно употребление сладких напитков

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо
      сегодня , 15:00 Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо
      Юрій Бутусов 125
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      20 декабря , 10:00 Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      192
      Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      сегодня , 14:30 Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      Крістіна Бердинських 23
      Самые яркие запуски ракет в 2018 году
      сегодня , 14:08 Самые яркие запуски ракет в 2018 году
      Анастасія Можаровська 70
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук