К какой опасной болезни может привести употребление сладких напитков

Ученые из США провели исследование и установили, что высокий уровень потребления сладких напитков способствует развитию хронической болезни почек.

Об этом пишет медицинский портал MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие более трех тысяч человек. Продолжался эксперимент девять лет. Все участники заполняли анкету, в которой указывали данные о пищевом поведении, то есть, какую пищу они употребляют и как часто.

В течение этого времени в 6% участников (185 человек) обнаружили хроническую болезнь почек

Хроническая болезнь почек – что это? Это поражение почек, в результате которого нарушается структура или функции почек. Диагноз устанавливается, если в течение трех месяцев у человека возникают изменения в моче или меняется скорость объема мочи, которая образуется в почках за единицу времени.

Эксперимент показал, что у тех, кто чаще пил содовую и подслащенные фруктовые напитки, риск заболевания значительно повышался. Треть добровольцев, которые потребляли эти напитки больше, чем другие продукты, имели повышенный риск развития хронической болезни почек – 61%.

Ученые обнаружили, что на развитие этой болезни влияет и употребление воды. Однако такой результат исследователи объясняют тем, что участники имели в виду подслащенную и ароматизированную воду.



Чем опасно употребление сладких напитков

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