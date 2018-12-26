К кому придет налоговая в 2019 году: официальные данные

В 2019 году налоговая проведет 6721 проверку. Наибольшее количество плановых проверок ждут компании трех крупных областей Украины.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

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Известно, что наибольшее количество проверок компаний состоится в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Кроме того, чаще всего будут проверять компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.

Плановые проверки ожидают компании, которые имеют критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины.

К ним относятся:

Компании, которые имеют уровень оплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли; Компании, которые имеют уровень оплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли; Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль; Компании, которые имеют отношения с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы или обанкротились; Компании, которые имеют разногласия с налоговыми обязательствами и налоговым кредитом.

Более того, помимо основного списка подозрительных компаний ДФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.

В приказе указано, что банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включаются в плановые проверки.