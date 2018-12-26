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      К кому придет налоговая в 2019 году: официальные данные

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      К кому придет налоговая в 2019 году: официальные данные
      К кому придет налоговая в 2019 году: официальные данные / tqm.com.ua

      В 2019 году налоговая проведет 6721 проверку. Наибольшее количество плановых проверок ждут компании трех крупных областей Украины.

      Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

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      Известно, что наибольшее количество проверок компаний состоится в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Кроме того, чаще всего будут проверять компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.

      Плановые проверки ожидают компании, которые имеют критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины.

      К ним относятся:

      1. Компании, которые имеют уровень оплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
      2. Компании, которые имеют уровень оплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
      3. Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;
      4. Компании, которые имеют отношения с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы или обанкротились;
      5. Компании, которые имеют разногласия с налоговыми обязательствами и налоговым кредитом.

      Более того, помимо основного списка подозрительных компаний ДФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.

      В приказе указано, что банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включаются в плановые проверки.

      Теги: Новости Украины Деньги Компании и рынки Новости Одессы Новости Харькова Новости Киева Государственная налоговая служба
      Источник: 24 Канал
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