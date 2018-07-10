К лидеру праворадикальной организации, которая совершала нападения на людей, пришли с обысками

Полиция проводит обыск дома у координатора националистической организации С14 Сергея Мазура.

Об этом сообщают участники праворадикальной организации в Facebook.

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"Полиция проводит обыск у координатора Сергея Мазура. Придумали причину, вломились в квартиру, нарушили право на защиту", – пишет один из участников.

Они призывали ехать в дом лидера организации. Несколько десятков членов группировки уже находятся на месте происшествия. Есть информация, что националисты заблокировали правоохранителей мусорными баками.

Напомним, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился лагерь ромов. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции утверждают, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.



Следовательно, по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство и расследуют событие по статье "Хулиганство".

Что такое С14?

С14 существует с 2010 года. До этого ее члены выступали вместе с националистической партией ВО "Свобода". Название движения – отсылка к высказыванию американского нациста Дэвида Лейна, которое в переводе звучит так: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей". В оригинале лозунг содержит 14 слов. С 2014 года официально зарегистрирована в Минюсте как "Общественная организация СИЧ-С14". Среди членов С14 есть немало людей, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений. В ноябре 2017 года С14 внесли в список международных террористических организаций. Об этом говорится на сайте консорциума Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.