К моим ранениям лезли без стерильных перчаток, – освобожденный моряк о лечении в тюрьме РФ

Самый молодой моряк Андрей Эйдер, освобожденный из российского плена рассказал, что его ранения пытались трогать без стерильных перчаток.

Андрей Эйдер не позволял врачам этого делать, пишет "Громадське".

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Когда российские военные обстреляли и захватили украинские корабли в ноябре 2018 года, то они ранили троих украинцев. Среди них был и самый молодой военный Андрей Эйдер. Он получил осколочное ранение ног.

Украинский моряк не знает, должным ли образом его лечили. Однако до этого – его так никто не лечил. По словам Эйдера, сначала он мог получить справки с большой дракой.

Они если были, то какие-то не те. Потому что для суда, для других инстанций, чтобы доказать, что я – это я, а не нарушитель, нужны были справки,

– сказал моряк.

7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными в формате "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

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Кто вернулся из российского плена / инфографика 24 канала



Украинские моряки вернулись из плена / инфографика 24 канала