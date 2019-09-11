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      К моим ранениям лезли без стерильных перчаток, – освобожденный моряк о лечении в тюрьме РФ

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      Освобожденный моряк Андрей Эйдер
      Освобожденный моряк Андрей Эйдер / Фото с фейсбука Андрея Эйдера

      Самый молодой моряк Андрей Эйдер, освобожденный из российского плена рассказал, что его ранения пытались трогать без стерильных перчаток.

      Андрей Эйдер не позволял врачам этого делать, пишет "Громадське".

      Кстати: Освобожденный из плена моряк Андрей Эйдер сделал предложение девушке: трогательные фото

      Когда российские военные обстреляли и захватили украинские корабли в ноябре 2018 года, то они ранили троих украинцев. Среди них был и самый молодой военный Андрей Эйдер. Он получил осколочное ранение ног.

      Украинский моряк не знает, должным ли образом его лечили. Однако до этого – его так никто не лечил. По словам Эйдера, сначала он мог получить справки с большой дракой.

      Они если были, то какие-то не те. Потому что для суда, для других инстанций, чтобы доказать, что я – это я, а не нарушитель, нужны были справки,
      – сказал моряк.

      7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными в формате "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

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      українці звільнені з полону
      Кто вернулся из российского плена / инфографика 24 канала

      Українські моряки повернулися з полону
      Украинские моряки вернулись из плена / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Лечение Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену
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