К нам нет никаких претензий от Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов, – Барщовский

Основатель группы компаний Т.В. Fruit прокомментировал слухи, распространяемые вокруг его бизнеса

На сегодня к компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов. У Т.В. Fruit вообще не было деловых отношений с АО Дельта банк, потому что компании в годы деятельности финансового учреждения, вообще еще не существовало. Об этом в интервью журнала НВ рассказал владелец компании Т.В. Fruit Тарас Барщовский.

Владелец Т.В. Fruit пояснил, что с АО Дельта банк сотрудничала его компания ООО "Яблочный Дар" еще в 2010 году. Однако, накануне банкротства банка ООО "Яблочный Дар" прошло так называемую процедуру "схлопывания" долгов – зачисление встречных однородных требований и прекращение обязательств по уплате компанией кредитной задолженности перед банком.

"Учитывая сложности, возникшие у многих с началом финансовых проблем Дельта банка, "Яблоневый дар" имел очередь из компаний, которые готовы были решить проблему с возвратом банковского депозита путем "взаимозачисления". Кредитные обязательства "Яблочный дара" согласно действующему законодательству были обменены на 60 млн долларов депозитных средств компании Cargill", – объяснил Барщовский.

"В 2019 году Верховный Суд решил, что нельзя было проводить эту процедуру из-за конвертации доллара в евро, я с этим не согласен, но что могу сделать. Одновременно, Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе пул активов Дельта банка, который выкупила какая-то частная компания. Вот и все. На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны Дельта банка и Фонда гарантирования вкладов", – заверил основатель и владелец группы компаний Т.В. Fruit.

Также он добавил, что список должников Дельта банка можно свободно проверить, и среди них компаний "Яблочный Дар" и "Танк Транс" нет. Ведь право требования было продано.

Тарас Барщовский отметил, что на сегодня к компании Т.В. Fruit не было ни одного официального обращения со стороны покупателей портфеля активов банка. Но в случае, если такие обращения будут и заинтересуют бизнесмена – он готов к дискуссии.

Тарас Барщовский известен как бизнесмен, что производит соки прямого отжима под брендами Galicia и Світанок и поставщик №1 яблочного концентрата, сырья для производства большинства соков, отмечается в интервью.

В 2019-м НВ и инвесткомпания Dragon Capital оценили состояние бизнесмена в 105 млн долларов, что соответствует 60-й строчке рейтинга Топ-100 самых богатых украинцев.

В состав группы T.B. Fruit входят семь заводов по производству яблочного концентрата и других плодово-ягодных продуктов. Четыре из них размещены в Украине, один – в Молдове и два – в Польше. Еще один завод в Польше компания запустит в августе: новое предприятие станет крупнейшим в мире по своему профилю. Главный офис T.B. Fruit расположен во Львовской области.

EBITDA T.B. Fruit в этом финансовом году составит 40 млн евро. По словам самого Барщовского, его компания занимает 9-12% мирового рынка яблочного концентрата, сообщает НВ.