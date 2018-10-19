К нападению на журналиста Дмитрия Гнапа причастен Илья Кива: комментарий пострадавшего

Журналист Дмитрий Гнап в пятницу, 19 октября, пострадал от нападения титушек. Сам пострадавший уверен, что к большинству нападений на активистов причастен советник господина Авакова – Илья Кива.

Об этом рассказал журналист и активист Дмитрий Гнап в прямом эфире 24 канала.

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Накануне 24 канал сообщал, что в городе Шишаки Полтавской области на журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот.

Фото Гнапа с места события

Журналист отметил, что они неоднократно были свидетелями того, как расследование нападений на активистов начинаются активно, но со временем инициатива у правоохранительных органов исчезает, особенно когда они узнают, кто является заказчиком этих нападений.

Очень часто заказчиками на активистов является нынешняя власть, а исполнителями – представители "Социалистической партии", которую возглавляет советник господина Авакова – Илья Кива. И вряд ли Кива стал бы сам разводить такую самодеятельность, если бы знал, что за ним нет надежного тыла,

– сказал Гнап.

И добавил, что сотрудники полиции ему даже в личных беседах сказали: "вы же знаете, кто за этим может стоять", поэтому больших надежд на завершение расследования у журналиста нет.

Многочисленные нападения на активистов, в которых принимали участия люди Кивы, не расследуются и каждый раз это только придает уверенности заказчикам. Вспомните хотя бы нападение на Руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Хоть там и было все выяснено, однако даже через месяц представители группировки Кивы спокойно ходят по городу и снова пытаются нападать на активистов,

– заявил Гнап.

Он также отметил, что в процессе столкновения получил некоторые физические повреждения. "Я не считаю, что это стоит брать во внимание, просто работники полиции заставили меня пройти обследование" , – отметил Гнап.

Кто такой Дмитрий Гнап?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист, один из основателей ОО "Общественное телевидение". Занимается расследованиями. В июне 2018 года заявил, что завершает карьеру журналиста и будет заниматься политикой. Также сообщил, что примет участие в парламентских выборах в 2019 году.