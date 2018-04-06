К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X
Российская компания, которая занимается отделкой iPhone, и производитель люксовых смартфонов Caviar к Пасхе представила новые премиальные модели iPhone X.
Об этом сообщается на сайте компании.
Устройства получили названия Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский. Оба девайса выполнены в стиле работ Карла Фаберже.
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Католическая версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского Франциска. Корпус смартфона отделан белыми композитными камнями с ажурной сеткой, с двойным золотым покрытием.
Caviar iPhone X Credo Папа Римский
Православная версия пасхального iPhone X украшена миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века "Спас нерукотворный". Во время создания отделки телефона использовали красный композитный камень и сетку, как и в католической версии.
Caviar iPhone X Credo Православная Пасха
Стоимость смартфонов Caviar iPhone X Credo Православная Пасха и Caviar iPhone X Credo Папа Римский составляет 4700 долларов (около 122 500 гривен).