К поиску моряков, пропавших в результате аварии в Черном море, привлекут вертолет

К поисково-спасательной операции в Черном море, где загорелись два судна, присоединится вертолет.

Об этом сообщило агентство Интерфакс.

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Согласно данным Новороссийского морского спасательно-координационного центра, пострадавших в результате инцидента еще не доставили на берег.

Нет, не пострадавших еще не доставили. Не всех собрал "Меркурий", потому что погода испортилась. Поиски продолжаются, с утра будет еще вертолет,

– сообщили в спасательно-координационном центре.

Издание kerch.fm сообщило, что количество жертв в результате пожаров на судах под флагом Танзании, которые базировались у Керченского пролива, возросло по меньшей мере до 14 человек.

Сейчас пропавшими без вести числятся еще пять человек. В спасательной операции участвуют около 10 различных судов.

Отмечается, что оба судна "Маэстро" и "Канди" затонули. В Керченский больницу стали доставлять пострадавших с переохлаждением и обморожением.

Ранее 24 канал сообщал о том, что газовые танкеры "Маэстро" и "Канди", которые занялись в районе Керченского пролива, привлеченные к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года.

Напомним, вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорания. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Оба суда затонули. На их бортах находились граждане Турции и Индии. Известно о 14 погибших, однако их количество может увеличиться.