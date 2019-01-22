04:32
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      К поиску моряков, пропавших в результате аварии в Черном море, привлекут вертолет

      6 Читати новину українською
      Моряков, пропавших в Черном море, будет искать вертолет
      Моряков, пропавших в Черном море, будет искать вертолет / Фото из открытых источников

      К поисково-спасательной операции в Черном море, где загорелись два судна, присоединится вертолет.

      Об этом сообщило агентство Интерфакс.

      Читайте также: Пожар на курорте Куршавель: стало известно, пострадали украинцы

      Согласно данным Новороссийского морского спасательно-координационного центра, пострадавших в результате инцидента еще не доставили на берег.

      Нет, не пострадавших еще не доставили. Не всех собрал "Меркурий", потому что погода испортилась. Поиски продолжаются, с утра будет еще вертолет,
      – сообщили в спасательно-координационном центре.

      Издание kerch.fm сообщило, что количество жертв в результате пожаров на судах под флагом Танзании, которые базировались у Керченского пролива, возросло по меньшей мере до 14 человек.

      Сейчас пропавшими без вести числятся еще пять человек. В спасательной операции участвуют около 10 различных судов.

      Отмечается, что оба судна "Маэстро" и "Канди" затонули. В Керченский больницу стали доставлять пострадавших с переохлаждением и обморожением.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что газовые танкеры "Маэстро" и "Канди", которые занялись в районе Керченского пролива, привлеченные к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года.

      Напомним, вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорания. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Оба суда затонули. На их бортах находились граждане Турции и Индии. Известно о 14 погибших, однако их количество может увеличиться.

      Теги: Водный транспорт Жертвы Пожар Аннексия Крыма Новости Крыма Керчь Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 января , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 561
      Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову
      21 января , 22:59 Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову
      129
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      21 января , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      21 января , 21:30 # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      Юлія Гілей 173
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      21 января , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 112
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Путин делает акцент на расшатывании ситуации в Украине, – генерал-разведчик
       23 марта 2015 , 19:28
      В Киеве появилась первая велодорожка
       18 августа 2012 , 15:10 1
      Киеву и не снилось: что сделало с автомобилями наводнение в Греции
       27 июля 2018 , 19:26
      Селезнев попал в заявку Малаги на матч против Луго
       19 января , 17:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук