К Раде согнали спецтехнику, силовиков и автозаки: в палаточном городке говорят о штурме

К палаточному городку под зданием Верховной Рады в Киеве стянуто огромное количество специальной техники и силовиков. В "Движении новых сил" говорят, что, вероятно, готовится зачистка.

Соответствующее сообщение появился на Facebook-странице политсилы.

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"Мы призываем силовиков не выполнять преступные приказы Порошенко и не применять какую-либо силу к людям, которые находятся в палаточном городке. Право на протест является гарантированным Конституцией и не может быть ограничено по желанию любого государственного служащего. Применение силы со стороны правоохранителей – недопустимо", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, нардеп Семен Семенченко опубликовал видео, на котором можно увидеть, как под парламент свезли полицию и отряды Национальной Гвардии. Также со стороны Мариинского парка стоят машины "скорой помощи", пожарные машины и автозаки.

По словам политика, крюками и тросами снесут установленный забор вокруг лагеря. В качестве подтверждения он привел, что силовики с собой имеют кусачки и средства для демонтажа.

В то же время Семенченко отметил, что активисты, которые находятся в палаточном городке, готовятся к защите.

Напомним, в начале декабря 2017 года уже была попытка штурма палаточного городка под Радой, в результате чего несколько протестующих пострадали.