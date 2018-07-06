К Савченко посадили сокамерницу

Заместитель главы политсилы "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" рассказала об условиях содержания нардепа Надежды Савченко в СИЗО после того, как впервые побывала у нее на свидании.

Об этом Татьяна Проторченко написала в пятницу на своей странице в Facebook.

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По ее словам, впервые за 4 месяца содержания в СИЗО к Савченко подсадили сокамерницу.

Написала также о бытовых условиях содержания нардепа: душ раз в неделю, а на кнопку слива в туалете могут нажимать только конвоиры, потому что она расположена снаружи.

Проторченко говорит, что также говорила с Савченко о двух законопроектах, автором которых является депутат, и вместе проработали депутатские обращения и письма граждан.

В чем подозревают Надежду Савченко?

В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.



22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.