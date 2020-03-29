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      К сливу видео с Ермаком может быть причастен его ярый враг Богдан, – Бутусов

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      Брат Ермака Денис / скриншот з відео

      Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в сети видео, как глава Офиса Президента Андрей Ермак вроде "барыжит" государственными должностями за своего брата. Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео может быть причастен бывший глава АП Андрей Богдан.

      По мнению источников из окружения Ермака, информация против него и его брата распространяется его ярым врагом Андреем Богданом, экс-главой Офиса Президента. Такое мнение главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов написал в своем фейсбуке.

      Как это было Лерос опубликовал видео, как Ермак вроде бы "барыжит" госдолжностями: реакция Ермака

      Дело в том, что предмет их конфликта, отмечает Бутусов, борьба за власть в столице. И это лишь один из шагов начавшейся войны.

      В ближайшее время Лео Герос, по нашим данным, выложит еще одну порцию видео,
      – пишет Бутусов.

      Ермак вроде бы "барыжит" госдолжностями – смотрите видео

       
      Бутусов также напомнил, что Лерос входил в группу депутатов, которые устроили "внутреннее сопротивление" плану Ермака на Донбассе. 19 депутатов публично высказались против Минского протокола, который подписал Ермак. Напомним, по этому документу в совещательный орган смогут войти 10 представителей оккупанта.
       

      Что на это говорит сам Ермак

      Глава Офиса Президента написал в фейсбуке, что подаст заявление в СБУ и ГБР. Он хочет, чтобы провели исследование достоверности видео, а также того, как оно оказалось у Лероса.

      Я хочу, чтобы было проведено расследование обстоятельств осуществления записей, прежде всего их достоверности, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Лероса,
      – написал Ермак.

      По его словам, его брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО как доброволец. Ермак отметил, что он и его семья – честные и порядочные люди.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Слуга народа Андрей Богдан Андрей Ермак
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