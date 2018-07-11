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К спасению детей из пещеры в Таиланде присоединились украинцы: что о них известно

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Украинцы присоединились к спасению детей из затопленной пещере в Таиланде
Украинцы присоединились к спасению детей из затопленной пещере в Таиланде / Twitter

10 июля успешно завершилась спасательная операция, в которой из затопленной пещеры в Таиланде удалось спасти 12 юных футболистов и их тренера.

В целом дети пробыли в пещере 17 дней. Спасатели отметили, что 10 июля – последний день, когда критически важно достать их оттуда, потому что в стране ожидаются дожди, которые могли бы полностью затопить пещеру.

Смотрите также: Как проходила спасательная операция детей из пещеры в Таиланде: видео

Нескольких детей удалось вытащить на поверхность 8 июля, последним вышел 25-летний тренер юных футболистов.

Известно, что к поисково-спасательной операции в тайской пещере были привлечены украинские специалисты.

Об украинских дайверах, которые пришли на помощь с первых дней, ранее сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В этой операции, учитывая ротацию, приняло участие до 3 тысяч военнослужащих, профессионально подготовленных спасателей различных специальностей и волонтеров из разных стран мира, кроме Таиланда.

Как пишет пользователь Наталья Бешта в своем Facebook, почти с первых дней украинские специалисты участвовали в поисково-спасательной операции вместе с волонтерами из других стран мира.

В частности, известно об украинских дайверах Всеволоде Коробове и Максиме Полежаке (он родился в Украине, но сейчас является гражданином Франции). В затопленной пещере они проходили сложный участок в несколько километров, помогая доставлять специальное оборудование и прокладывая веревку для дайверов по всему маршруту.

Дайверы из Украины также консультировали местных дайверов по прохождению больших расстояний и ориентированию в условиях затопленных пещер.

Еще один украинец Олег Чистов работал в международной группе с целью обследования ландшафта над пещерой и поиска альтернативных каналов, с помощью которых можно было бы добраться до места дислокации детей.

Украинские ученые, в свою очередь, присылали предложения по возможному быстрому и эффективному способу спасения детей.

Известно, что к спасательной операции детей в Таиланде присоединились специалисты из более 11 стран мира, среди них и известный изобретатель, основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск, однако его разработка не подошла для спасения.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие Знай наших! Таиланд
Источник: 24 Канал
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