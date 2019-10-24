13:35
24 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, 23 октября
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, 23 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      К столетию Национальный театр имени Франко представил семь изданий о своей истории

      Новая тема 9 Читати новину українською

      Сто лет деятельности на страницах изданий. В Национальном театре имени Франко представили книги, посвященные истории главной сцены страны.

      В разных по жанру и тематической направленности изданиях собраны многочисленные документы, фотографии, эскизы, воспоминания и рецензии.

      Одной из книг является "Дневник директора театра", в которой Михаил Захаревич делится своим многолетним опытом работы с творческим коллективом.

      Есть что сказать, есть чем поделиться с молодежью, потому что все те, кто сейчас учится, даже не представляют проблем, которые есть в художественном творческом коллективе. Чтобы справиться с амбициями творческими надо иметь большой актерский талант руководителю,
      – рассказал генеральный директор Национального театра имени Ивана Франко Михаил Захаревич.

      Среди изданий – уникальный альбом Виктора Марущенко "Франковцы. Мгновения" с эксклюзивными фото, собранными за почти полувековую историю театра.

      "Очень важно, что мы зафиксировали лучшие, возможно, времена, которые были в истории театра. Это работа Данченко, это работа Ступки. И человек, который интересуется, он может взять почитать эту книгу, посмотреть, почитать, а не искать в интернете. Это должно быть в библиотеке и работать как источник информации", – пояснил фотограф Виктор Марущенко.

      Представлены также издания, посвященные лучшим спектаклям начала 21 века.

      "Премьеры театра 16-19 лет, которые еще идут на сцене театра, но уже созданы такие яркие фоторепортажи, рецензии специалистов, то есть это такие промоционные издания", – сказал директор издательского дома "Антиквар" Анна Шерман.

      Кроме книг, для зрителей подготовили также флэш-носители, где собраны видеозаписи лучших франковских спектаклей. Идея о создании уникального исторического проекта принадлежит Национальному театру имени Франко, а реализовал их издательский дом "Антиквар". При поддержке Украинского культурного фонда каждый желающий может получить все семь изданий бесплатно. Для этого нужно лишь написать на фейсбук-странице проекта.

      blog_ava
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня
      3119
      Теги: Новости Украины Новости культуры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины
      сегодня , 12:05 России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины
      Юрій Шуліпа 959
      Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      сегодня , 10:01 Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      Блог Медіа 993
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 09:54 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 3119
      Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      сегодня , 08:40 Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      Володимир Фесенко 1129
      Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился
      сегодня , 06:40 Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился
      Вероніка Климська 851
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук