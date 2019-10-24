К столетию Национальный театр имени Франко представил семь изданий о своей истории

Сто лет деятельности на страницах изданий. В Национальном театре имени Франко представили книги, посвященные истории главной сцены страны.

В разных по жанру и тематической направленности изданиях собраны многочисленные документы, фотографии, эскизы, воспоминания и рецензии.

Одной из книг является "Дневник директора театра", в которой Михаил Захаревич делится своим многолетним опытом работы с творческим коллективом.

Есть что сказать, есть чем поделиться с молодежью, потому что все те, кто сейчас учится, даже не представляют проблем, которые есть в художественном творческом коллективе. Чтобы справиться с амбициями творческими надо иметь большой актерский талант руководителю,

– рассказал генеральный директор Национального театра имени Ивана Франко Михаил Захаревич.

Среди изданий – уникальный альбом Виктора Марущенко "Франковцы. Мгновения" с эксклюзивными фото, собранными за почти полувековую историю театра.

"Очень важно, что мы зафиксировали лучшие, возможно, времена, которые были в истории театра. Это работа Данченко, это работа Ступки. И человек, который интересуется, он может взять почитать эту книгу, посмотреть, почитать, а не искать в интернете. Это должно быть в библиотеке и работать как источник информации", – пояснил фотограф Виктор Марущенко.

Представлены также издания, посвященные лучшим спектаклям начала 21 века.

"Премьеры театра 16-19 лет, которые еще идут на сцене театра, но уже созданы такие яркие фоторепортажи, рецензии специалистов, то есть это такие промоционные издания", – сказал директор издательского дома "Антиквар" Анна Шерман.

Кроме книг, для зрителей подготовили также флэш-носители, где собраны видеозаписи лучших франковских спектаклей. Идея о создании уникального исторического проекта принадлежит Национальному театру имени Франко, а реализовал их издательский дом "Антиквар". При поддержке Украинского культурного фонда каждый желающий может получить все семь изданий бесплатно. Для этого нужно лишь написать на фейсбук-странице проекта.