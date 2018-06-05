"К сведению киллеров": журналист сообщил, что полиция взяла его под охрану

Заместитель генерального директора крымскотатарского канала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что к нему приставили охрану из Нацполиции.

Об этом Муждабаев написал на своей странице в Facebook.

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К сведению киллеров, которые рассматривают коммерческие предложения поубивать украинских журналистов за российские деньги. Теперь это и для вас может быть не бесплатно. С сегодняшнего дня меня постоянно охраняет Национальная полиция Украины, а там ребята с опытом, которые и заметят, и не промахнутся средствами личной защиты тоже нормально. Короче, если что, – добро пожаловать в ад,

– отметил Муждабаев.

К слову, Муждабаев является заместителем генерального директора на крымскотатарском телеканале ATR, где работает и журналист Аркадий Бабченко. Муждабаев одним из первых прибыл на место "убийства" Бабченко 29 мая в Киеве.

После резонансной спецоперации украинских спецслужб российскому журналисту и его семье предоставили круглосуточную охрану.