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      К Венедиктовой пытались прорваться нардепы: директор ГБР записала им резкий ответ

      46 Читати новину українською
      Венедиктова ответила нардепам / Коллаж 24 канала

      Все граждане равны перед законом, в том числе и нардепы, которые являются представителями народа. Поэтому допуск в ГБР, а также к главе бюро для них ограничен буквой закона.

      Так о событиях, которые происходили днем 24 января в помещении Государственного бюро расследований, отозвалась его руководитель Ирина Венедиктова. Она записала отдельное видеообращение о ситуации.

      Что этому предшествовало: В ГБР пытались прорваться народные депутаты: что происходит

      Я не могу не отреагировать на то, что происходило в здании ГБР. Мы все равны перед законом, есть решение Конституционного суда Украины в котором четко указано о допусках и неотложном приеме нардепов лично мной. Народные депутаты, я работаю, у меня расписан график я работаю в интересах людей, а не только ваших,
      – заметила она.

      Венедиктова отметила: если депутатам необходима встреча с ней – она к ней готова, но не в те дни, когда на допрос в ГБР приходит Петр Порошенко.

      Если хотите встретиться со мной – давайте, но не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко. Потому что это выглядит как влияние на следственные действия. Не надо манипулировать,
      отметила директор ГБР.

      Что Венедиктова сказала об обращении семей Небесной Сотни:

      • Относительно обращений семей Небесной Сотни, Венедиктова сообщила, что 24 января следователи подразделения по делам Майдана пытались принять обращение и зарегистрировать: "Обращались непосредственно к Петру Алексеевичу, но получали ответ, что он это сделает в способ, который пожелает".
      • Венедиктова также подчеркнула, что в ГБР всегда открыты к диалогу с семьями Небесной Сотни.

      Видеообращение Венедиктовой:

      Что происходило в ГБР:

      • В день, когда на допрос в Государственное бюро расследований пришел пятый украинский президент Петр Порошенко, его однопартийцы тоже пытались проникнуть в правоохранительный орган. Они пытались прорваться внутрь здания, чтобы встретиться с директором ГБР Ириной Венедиктовой.
      • Так, в ГБР пришли нардепы от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Николай Княжицкий и их коллеги. С ними были родственники Небесной Сотни.
      • Они требовали объяснений от правоохранителей: почему должность заместителя главы ГБР занял бывший адвокат Януковича.

      Как адвокат Януковича попал в кресло заместителя ГБР?
      Речь идет об Александре Бабикове. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича. О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР через конфликт интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В свою очередь в. а. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.

      • Однако в помещении ГБР установили решетку, которой заблокирован вход в помещение. 15 нардепов несколько часов ждали, чтобы их впустили, звонили Венедиктовой и Разумкову, однако – тщетно.
      • В ГБР назвали акцию депутатов попыткой проникнуть в их помещение.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Небесная Сотня Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова
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