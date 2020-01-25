К Венедиктовой пытались прорваться нардепы: директор ГБР записала им резкий ответ

Все граждане равны перед законом, в том числе и нардепы, которые являются представителями народа. Поэтому допуск в ГБР, а также к главе бюро для них ограничен буквой закона.

Так о событиях, которые происходили днем 24 января в помещении Государственного бюро расследований, отозвалась его руководитель Ирина Венедиктова. Она записала отдельное видеообращение о ситуации.

Что этому предшествовало: В ГБР пытались прорваться народные депутаты: что происходит

Я не могу не отреагировать на то, что происходило в здании ГБР. Мы все равны перед законом, есть решение Конституционного суда Украины в котором четко указано о допусках и неотложном приеме нардепов лично мной. Народные депутаты, я работаю, у меня расписан график я работаю в интересах людей, а не только ваших,

– заметила она.

Венедиктова отметила: если депутатам необходима встреча с ней – она к ней готова, но не в те дни, когда на допрос в ГБР приходит Петр Порошенко.

Если хотите встретиться со мной – давайте, но не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко. Потому что это выглядит как влияние на следственные действия. Не надо манипулировать,

– отметила директор ГБР.

Что Венедиктова сказала об обращении семей Небесной Сотни:

Относительно обращений семей Небесной Сотни, Венедиктова сообщила, что 24 января следователи подразделения по делам Майдана пытались принять обращение и зарегистрировать: "Обращались непосредственно к Петру Алексеевичу, но получали ответ, что он это сделает в способ, который пожелает".

Венедиктова также подчеркнула, что в ГБР всегда открыты к диалогу с семьями Небесной Сотни.

Видеообращение Венедиктовой:

Что происходило в ГБР:

В день, когда на допрос в Государственное бюро расследований пришел пятый украинский президент Петр Порошенко, его однопартийцы тоже пытались проникнуть в правоохранительный орган. Они пытались прорваться внутрь здания, чтобы встретиться с директором ГБР Ириной Венедиктовой.

Так, в ГБР пришли нардепы от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Николай Княжицкий и их коллеги. С ними были родственники Небесной Сотни.

Они требовали объяснений от правоохранителей: почему должность заместителя главы ГБР занял бывший адвокат Януковича.

Как адвокат Януковича попал в кресло заместителя ГБР?

Речь идет об Александре Бабикове. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича. О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР через конфликт интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В свою очередь в. а. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.