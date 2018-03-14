К въезду в город принесли гроб: в Смеле люди вышли на улицу с требованием ремонта дороги

Активисты принесли на дорогу гроб, а в большие ямы положили старые шины. Таким перформансом жители Смелы Черкасской области пытались привлечь внимание к дырявым дорогам в городе.

Главную дорогу Смелы требуют отремонтировать уже три года. Однако, за это время не смогли сделать даже ямочного ремонта.

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В мэрии говорят: нет на это денег, нет. И рекомендуют обратиться к руководству области.

Так в городе Смела (устанавливая предупредительные таблички – 24) мы ремонтируем дороги, но не ремонтируем, а предупреждаем водителей, там глубина ямы может буть до полуметра, что можно там остаться и не выехать,

– возмущается митингующий Александр Ротань.

"Государство должно думать об этих дорогах, я не против софинансирования, и об этом ведется разговор. Вчера приезжали эксперты, смотрели, сказали будет экспертная оценка, и как только будет экспертная оценка – мы выезжаем туда", – прокомментировал исполняющий обязанности городского головы города Смела Константин Синегуб.