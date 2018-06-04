Кабачковая икра: рецепт легкой консервации
Кабачковой икрой хозяйки начинают запасаться еще летом. Однако такую овощную смесь можно готовить не только из самых кабачков, ведь благодаря разному составу и количеству овощей икра может получить любой вкус и пользу для организма.
Кроме самих кабачков, в смесь можно добавлять и другие сезонные фрукты: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, зелень, яблоки, сливы и другие.
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Кабачковую икру можно готовить как со свежей подачей, так и консервировать на зиму. Поэтому вам стоит обратить внимание на рецепт легкой консервации, который вам понравится и займет достойное место в ваших зимних запасах.
Простой рецепт приготовления кабачковой икры:
Ингредиенты:
2 кг кабачков;
0,5 кг моркови;
0,5 кг болгарского перца
3-4 луковицы;
2 зубка чеснока;
2 ст. ложки томатной пасты;
1 ст. ложка сахара,
1 стакан масла;
2 ст. ложки 9% -го уксуса;
1 ч. ложка черного молотого перца
1-2 ст. ложки соли.
Способ приготовления:
Готовьте кабачковую икру легко и вкусно!
Все овощи тщательно промойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Молодые кабачки можно не очищать от кожуры и семян. Лук тоже мелко порежьте.
Морковь, кабачки и перец пропустите через мясорубку.
В широкой кастрюле с толстыми стенками спассеруйте измельченный лук.
Переложите в нее овощную смесь и на большом огне доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Затем залейте маслом и варите на медленном огне, периодически помешивая, примерно 1 час.
Посолите, поперчите, добавьте сахар, томат, измельченный чеснок, хорошо перемешайте и продолжайте варить еще 15-20 минут.
После этого обязательно налейте уксус, перемешайте, наполните икрой стерилизованные банки и закатайте.
Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.
Домашняя кабачковая икра на зиму пригодится и как самостоятельное блюдо с хлебом, и как дополнение к различным гарнирам.
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