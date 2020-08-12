Правительство решило передать более 200 объектов Фонду госимущества для приватизации. Несколько десятков предприятий из списка исключили. Кроме этого, в течение 4 лет приватизируют государственные спиртзаводы.

Решение приняли на заседании правительства 12 августа, информирует 24 канал.

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Полный список объектов можно найти в распоряжении. Некоторые предприятия из списка убрали:

Завод порошковой металлургии;

"Львовуголь";

Шахта "Надежда";

"Лисичанскуголь";​

"Укрэнергопраця";

"Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза";

Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов;

"Экотрансэнерго";

"Кривбасспроект";

"Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств";

"Харьковское промышленно-торговое предприятие";

"Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов";

"Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология";

"Укрпромвнешэкспертиза";

Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз";

"НИЦ жидких минеральных удобрений";

Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес";

"Расчетно-клиринговый центр";

"Полупановский карьер";

"Госинформаналитика";

"Партнерский фонд";

"Промышленно-металлургический консалтинг";

"Финпро";

Приватизация спиртзаводов

Кабинет министров одобрил "Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года". То есть к этому времени государственные спиртзаводы правительство планирует выставить на продажу. Такие действия направлены на выведение спиртового рынка из тени.

Что будет контролировать государство

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, скоро правительство представит законопроект об объектах, которые должны остаться под контролем государства. Их будет примерно 300. Это, в частности, "Нафтогаз" и "Энергоатом".

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