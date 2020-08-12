Кабмин передал Фонду госимущества еще 200 объектов для приватизации
Правительство решило передать более 200 объектов Фонду госимущества для приватизации. Несколько десятков предприятий из списка исключили. Кроме этого, в течение 4 лет приватизируют государственные спиртзаводы.
Решение приняли на заседании правительства 12 августа, информирует 24 канал.
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Полный список объектов можно найти в распоряжении. Некоторые предприятия из списка убрали:
- Завод порошковой металлургии;
- "Львовуголь";
- Шахта "Надежда";
- "Лисичанскуголь";
- "Укрэнергопраця";
- "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза";
- Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов;
- "Экотрансэнерго";
- "Кривбасспроект";
- "Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств";
- "Харьковское промышленно-торговое предприятие";
- "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов";
- "Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология";
- "Укрпромвнешэкспертиза";
- Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз";
- "НИЦ жидких минеральных удобрений";
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес";
- "Расчетно-клиринговый центр";
- "Полупановский карьер";
- "Госинформаналитика";
- "Партнерский фонд";
- "Промышленно-металлургический консалтинг";
- "Финпро";
Приватизация спиртзаводов
Кабинет министров одобрил "Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года". То есть к этому времени государственные спиртзаводы правительство планирует выставить на продажу. Такие действия направлены на выведение спиртового рынка из тени.
Что будет контролировать государство
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, скоро правительство представит законопроект об объектах, которые должны остаться под контролем государства. Их будет примерно 300. Это, в частности, "Нафтогаз" и "Энергоатом".
Приватизация гособьетов: что известно
- В государственной собственности находится около 3 тысяч объектов, треть из них – убыточные. Около 2,5 тысячи предприятий планируют передать на приватизацию.
- Это одна из ключевых задач правительства. Приватизация должна обеспечить увеличение рабочих мест и привлечение инвестиций.
- Ранее на приватизацию передали такие крупные объекты, как "Институт титана", Львовский государственный ювелирный завод, Скадовский морской торговый порт, Морской торговый порт "Усть-Дунайск" и тому подобное.