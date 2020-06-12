Кабинет Министров Украины одобрил новую программу действий. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, обновленная программа действий более структурирована и учитывает все векторы развития Украины.

Вопрос о новой программе собственных действий правительство Дениса Шмыгаля рассмотрело на внеочередном заседании 12 июня, сообщает сайт Кабинета Министров Украины.

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Мы подготовили версию программы правительства 2.0. Она проработана совместно с комитетами, а за ее основу взяты предвыборная программа президента и партии "Слуга народа",

– пояснил глава правительства.

Соответственно, предыдущая программа действий правительства потеряла свою силу. Новую же Денис Шмыгаль пообещал направить в Верховную Раду Украины уже до конца дня.

Что предусматривает новая программа:

продолжение пути Украины в направлении европейской интеграции;

усиление сотрудничества в рамках "Восточного партнерства";

обеспечение соответствия Украины критериям ЕС;

обновление соглашения об ассоциации с Евросоюзом;

внедрение стандартов НАТО,

цифровизация государственных услуг;

реинтеграция оккупированных территорий.

Важно Мы находимся на сложном этапе экономического кризиса, – Шмыгаль

Экономические планы новой программы:

увеличение количества малого и среднего бизнеса;

среднегодовой рост объемов экспорта минимум на 5%;

увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС;

переход от экспортно-сырьевой направленности к технологической;

проведение прозрачной приватизации государственных предприятий;

увеличение количества зарегистрированных феров, дополнительное финансирование отрасли;

10% ВВП Украины будет формировать ИТ-отрасль;

финансирование сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% от ВВП;

оптимизация структуры и численности налоговых органов.

Социальный блок программы действий правительства: