Правительство Шмыгаля одобрило новую программу собственных действий: что она предусматривает
Кабинет Министров Украины одобрил новую программу действий. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, обновленная программа действий более структурирована и учитывает все векторы развития Украины.
Вопрос о новой программе собственных действий правительство Дениса Шмыгаля рассмотрело на внеочередном заседании 12 июня, сообщает сайт Кабинета Министров Украины.
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Мы подготовили версию программы правительства 2.0. Она проработана совместно с комитетами, а за ее основу взяты предвыборная программа президента и партии "Слуга народа",
– пояснил глава правительства.
Соответственно, предыдущая программа действий правительства потеряла свою силу. Новую же Денис Шмыгаль пообещал направить в Верховную Раду Украины уже до конца дня.
Что предусматривает новая программа:
- продолжение пути Украины в направлении европейской интеграции;
- усиление сотрудничества в рамках "Восточного партнерства";
- обеспечение соответствия Украины критериям ЕС;
- обновление соглашения об ассоциации с Евросоюзом;
- внедрение стандартов НАТО,
- цифровизация государственных услуг;
- реинтеграция оккупированных территорий.
Важно Мы находимся на сложном этапе экономического кризиса, – Шмыгаль
Экономические планы новой программы:
- увеличение количества малого и среднего бизнеса;
- среднегодовой рост объемов экспорта минимум на 5%;
- увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС;
- переход от экспортно-сырьевой направленности к технологической;
- проведение прозрачной приватизации государственных предприятий;
- увеличение количества зарегистрированных феров, дополнительное финансирование отрасли;
- 10% ВВП Украины будет формировать ИТ-отрасль;
- финансирование сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% от ВВП;
- оптимизация структуры и численности налоговых органов.
Социальный блок программы действий правительства:
- ежегодный перерасчет пенсий 11 миллионам пенсионеров;
- упрощение порядка назначения субсидий;
- рост количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу "деньги ходят за человеком", на 10%;
- повышение опекунам детей-сирот.