Об утверждении Программы деятельности правительства сообщил премьер-министр Сергей Корецкий на своем Telegram-канале. По его словам, документ уже передан на рассмотрение Верховной Рады в установленный законом срок.

Чиновник отметил, что программа содержит четкий перечень задач, принципы работы и основные цели Кабмина. "Основная цель программы – выстоять и победить в войне за независимость. Это наша совместная работа и совместная ответственность за результат", – подчеркнул Корецкий. Он также добавил, что по каждому направлению закреплена четкая персональная ответственность должностных лиц.

Премьер-министр поблагодарил народных депутатов, которые помогали готовить и дорабатывать этот документ. Теперь в правительстве рассчитывают на то, что парламент рассмотрит программу как можно скорее.

Как уже сообщалось на нашем сайте, несколько дней назад проект этого документа был представлен на заседании Рады коалиции. Тогда глава Кабмина пояснял, что ключевыми задачами для министров станут укрепление обороны, поддержка населения и бизнеса, а также ускорение европейской интеграции. Кроме того, правительство сейчас активно работает над тем, чтобы полностью обеспечить финансирование Сил обороны до конца 2026 года за счет внутренних налогов, параллельно ища международную поддержку на 2027 год.