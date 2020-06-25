Правительство выделило сотни миллионов на преодоление последствий наводнений: кому и сколько
Кабинет Министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, пострадавшему в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.
Правительство на заседании 25 июня поддержало предложение, озвученное министром экономики Игорем Петрашко, сообщает 24 канал.
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Речь идет о выделении из резервного фонда помощи западным областям, пострадавшим в результате наводнений.
Кому и сколько помощи предоставят
- Ивано-Франковской области – 480 миллионов гривен;
- Черновицкой – 30 миллионов гривен;
- Закарпатью – 30 миллионов гривен;
- Львовщине – 10 миллионов гривен.
- Госводагенству – 92 миллионов гривен;
- Гослесагентству – 30 миллионов гривен.
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить для работ по ликвидации последствий непогоды 82 миллиона гривен МВД, в частности:
- 41 миллион на работу ГСЧС;
- 22 миллиона – на Национальную гвардию;
- 19 миллионов – на Нацполицию.
За эти деньги будут проводить работы в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.
Общая сумма расходов – 754 миллионов гривен.
Непогода в западных областях: известно
- На Западе Украины уже несколько дней бушует непогода. Из-за этого пострадало много людей, дорог и местная инфраструктура.
- Самой сложной является ситуация на Прикарпатье и Буковине.
- Из-за стихии погибли по меньшей мере три человека.
- Десятки сел и городов Ивано-Франковской и Черновицкой областей остались без света и газа.
- От ливней страдают также жители Винницкой, Одесской, Николаевской, Тернопольской областей.
- По словам Дениса Шмыгаля, паводки 2020 года превзойдут масштабы 2008 года.