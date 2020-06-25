Кабинет Министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, пострадавшему в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.

Правительство на заседании 25 июня поддержало предложение, озвученное министром экономики Игорем Петрашко, сообщает 24 канал.

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Речь идет о выделении из резервного фонда помощи западным областям, пострадавшим в результате наводнений.

Кому и сколько помощи предоставят

Ивано-Франковской области – 480 миллионов гривен;

Черновицкой – 30 миллионов гривен;

Закарпатью – 30 миллионов гривен;

Львовщине – 10 миллионов гривен.

Госводагенству – 92 миллионов гривен;

Гослесагентству – 30 миллионов гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить для работ по ликвидации последствий непогоды 82 миллиона гривен МВД, в частности:

41 миллион на работу ГСЧС;

22 миллиона – на Национальную гвардию;

19 миллионов – на Нацполицию.

За эти деньги будут проводить работы в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.

Общая сумма расходов – 754 миллионов гривен.

Обратите внимание! Венгрия намерена помочь Украине с ликвидацией последствий непогоды в западных областях. В частности, в Будапеште планируют предоставить 50 миллионов долларов на строительство дорог на Закарпатье.

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