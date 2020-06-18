Глава Минэкономики Игорь Петрашко 17 июня подписал указ об увольнении исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Укрспирт" Сергея Блескуна. А через несколько часов этот приказ отменил. Вероятно, только потому, что Блескун до 19 июня находится в отпуске, а в правительстве об этом не знали.

О приказе о своем увольнении Сергей Блескун рассказал LIGA.net . Вскоре стало известно об отмене увольнения, а еще чуть позже в фейсбуке Минэкономики появилось объяснение ситуации.

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Увольнение Блескуна с Укрспирта

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уволил Сергея Блескуна с должности исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт".

В ответ на эту информацию сам Блескун заявил, что с Петрашко даже не общался и вообще – находится в отпуске.

Что интересно, в этот же день профильный комитет ВРУ согласовал законопроект 3443 о переносе начала приватизации спиртзаводов с 1 июля на 1 октября.

Отмена увольнения и объяснения правительства

Вскоре после появления в СМИ информации об увольнении Блескуна пресс-служба Минэкономики обнародовала другой приказ: об отмене предыдущего приказа об увольнении руководителя Укрспирта, потому что он находится в отпуске.

Более того, этим же документом министерство обязало руководителя Уркспирта " обеспечить в дальнейшем заблаговременное предоставление Минэкономики копий приказов об отпусках директора государственного предприятия".

Значит ли это, что когда Блескун выйдет из отпуска, его уволят повторно – пока не известно. К слову, сам Блескун заверил, что его отпуск с Минэкономики был согласован.

Я об этом еще до отпуска получил письменное уведомление. Поэтому это реально не смешно,

– заявил Блескун в комментарии LIGA.net .