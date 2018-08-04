17:23
4 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    24°C 19°C
  • вторник
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, 3 августа
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, 3 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Бродская
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Ольга Бродская

Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями

147
Люди на візках стали учасниками дорожнього руху
Люди на візках стали учасниками дорожнього руху / Автотема

Кабмін прийняв свіжу постанову: відтепер люди на візках є учасниками дорожнього руху. Поняття "інвалідний візок" пішло на пенсію, зараз цей засіб пересування вже іменується "кріслом колісним". Візочники отримали право їздити проїжджою частиною. Правда, її краєм, та хто знає, може все попереду і скоро ми побачимо крісла колісні на автобанах.

І з точки зору європейськості ця постанова ідеально вписується в курс країни — інклюзія розвивається, у людей на візках стало більше прав. А з точки зору здорового глузду, далеко не кожен велосипедист не боїться виїжджати на проїжду частину, не говорячи вже про візочників, для яких і в пішохідних зонах суцільні квести.

Читайте також: Зрада чи перемога: який курс взяли українці?

Якщо вже про Європу, то у Данії, наприклад, крім того, що всюди велодоріжки, так ще й окремі світлофори для велосипедистів. Плюс інше виховання: пріорітет двоколісним коням, далі — пішоходам. Автомобілісти гальмують найбільше, бо мають пропускати всіх і досить часто.

У нас досі залишається негласне правило, що машини, як дами, вперед. Пішохід не перейде дорогу навіть на зелене світло, поки не пересвідчиться, що машини пригальмовують і готові пропустити.

А тепер уявіть, що люди на візках їдуть проїжджею частиною у своїх справах. За ними машини, перед ними теж машини. Так, рух лише по краю, але машини їздять і там. Автобуси, машрутки, тролейбуси. І це не все, на заваді стануть припарковані авто, адже вони обсідають, наче голуби пам'ятники, узбіччя доріг. Як і голубів їх можна зігнати, але через деякий час вони все одно повертаються на нагріті місця.

Їде людина на візку, крутить головою, щоб уникнути ДТП, виїжджає на середню смугу, щоб огорнути припарковані машини, крутить головою ще більше. І крутить швидше і швидше колеса, щоб пройти цю смугу перешкод і дістатися місця призначення. Суцільний стрес. А по-європейськи — це коли все для людей, всі умови. Коли стрес виключено як поняття.

Єдиний плюс, який я бачу у цій постанові — це асфальт. Будемо чесними, на проїжджій частині він кращий, ніж на тротуарі. Менше ям, можна їхати рівніше та швидше. І краще глибоко вночі, коли машин мало. Одягнув ліхтарика на лоба — і катаєшся в своє задоволення.

Щоб робити такі серйозні кроки в інклюзії, варто спочатку підготувати до них уже існуючих учасників дорожнього руху. Коли змінимо своє ставлення одне до одного, коли не буде страшно пішоходам та велосипедистам, коли не буде страшно автомобілістам — бо їм теж часто буває непереливки, тільки тоді можна буде підключати крісла колісні.

Читайте також: Ми всі однакові чи рівноправні?

Автор: Ольга Бродская
Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Публикации Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как пережить жару: действенные советы
сегодня, 17:02 Как пережить жару: действенные советы
Анна Косинська 1 1310
Чи зупинить податок на виведений капітал вимивання мільярдів з України
сегодня, 17:01 Чи зупинить податок на виведений капітал вимивання мільярдів з України
Роман Семенуха
Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями
сегодня, 16:04 Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями
Ольга Бродська
НАЗК міг перевірити мільйон декларацій за 12 годин, але...
сегодня, 15:00 НАЗК міг перевірити мільйон декларацій за 12 годин, але...
Олександра Дрік
Коррупция в медицинской сфере: у каждого шестого украинца просили взятку
сегодня, 14:00 Коррупция в медицинской сфере: у каждого шестого украинца просили взятку
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук