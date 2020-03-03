Кабмин хочет отдать под приватизацию целый квартал в центре Киева: что об этом известно

В Кабмине инициировали проект, который позволит передать в Фонд государственного имущества несколько государственных зданий, размещаемых в самом центре Киева. Также правительство их намерено приватизировать на прозрачных аукционах.

Как подчеркнул в фейсбуке министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, такие шаги помогут освободить целый квартал из 4 – 5 зданий. По его словам, эти здания находятся в запущенном состоянии и "вообще режут глаза посреди красивого города".

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Перед тем, как эти здания передадут в Фонд госимущества и их приватизируют, сотрудников, работающих там "должны подселить в другие государственные здания в не менее комфортные условия".

Почему Кабмин инициировал такой проект

Дубилет отметил, что если пройтись по Киеву, то едва ли ни каждое второе здание – с синими табличками, то есть принадлежит в той или иной форме государственным органам. Поэтому в Кабмине решили провести анализ, где и какие министерства и другие центральные органы власти располагаются.

"Оказалось, что у нас – куча лишних площадей. Эти площади иногда сдают в субаренду (иногда – неофициально, за наличные), но чаще просто их используют неэффективно", – подчеркнул министр Кабмина.

Ранее Дмитрий Дубилет отмечал, что государство имеет много недвижимости, поэтому нужно проверять ее эффективное использование. Освобожденную площадь, по его словам, нужно передать на приватизацию или аренду через Prozorro.Продажи.

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Одной из таких инициатив министра стало закрытие в здании Кабинета министров помещения, где работала парикмахерская. Теперь это место займут работники UkraineInvest – инвестиционные няни. Дмитрий Дубилет даже опубликовал прайс – за самую дорогую "модельную" стрижку надо было отдать 95 гривен.