Кабмин хочет ввести страховую цену на газ: что это такое и какие риски

Сегодня правительство совместно с компанией "Нафтогаз" разрабатывает решение, по которому с 1 января жителям Украины предложат определенную страховую цену на газ. К такому шагу власть вынуждена была прибегнуть, потому что с 1 января 2020 года истекает действующий контракт с Россией на транзит газа через украинскую территорию.

Как в комментарии 24 каналу отметил министр энергетики Алексей Оржель, если Россия с нового 2020 года все же прекратит транзит газа, цена на него может вырасти, причем значительно.

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По его словам, чтобы подстраховаться, правительство и компания "Нафтогаз" разрабатывают соответствующее решение. В частности, все идет к тому, что жителям Украины будут предлагать так называемую страховую цену, и они ее смогут выбрать до конца отопительного сезона.

Эта цена будет даже меньшей, чем цена на первый квартал 2019 года. То есть она будет меньше прошлогодней и будет зафиксированной до конца отопительного сезона. Это так называемый рыночный инструмент, имеющий название "контракты на будущее",

– пояснил министр.

По его словам, такой шаг является важным, поскольку население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января – другую, вдвое-втрое большую. Он подчеркнул, что такой подход является абсолютно неправильным и непонятным. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа.

Оржель добавляет, что такое предложение не будет обязательным для всех, то есть украинцы будут иметь возможность отказаться от такой застрахованной цены на газ.

Правда, это может иметь как положительный, так и отрицательный результат.

Плюс: если будет остановка транзита и будут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выиграет. Он имеет стабильную цену и спокойно проходит отопительный сезон, понимая, сколько надо платить.

если будет остановка транзита и будут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выиграет. Он имеет стабильную цену и спокойно проходит отопительный сезон, понимая, сколько надо платить. Минус: Украина все же подписывает договор на транспортировку, и это становится фактором стабилизации значительного рынка, поскольку транзит не остановится. Играет роль и то, что значительные объемы находятся в газохранилищах как в Украине, так и в Европе. Поэтому цена на газ может уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от этой ситуации, поскольку на рынке цена будет меньше. Но они должны оставаться на этой страховой цене, потому что это определенное обеспечение и страхование рисков.

Министр энергетики сообщил, что сегодня эту страховую цену оценивают в пределах 7 тысяч гривен с НДС за 1 тысячу кубометров. Сейчас же цена на газ составляет около 4,8 тысяч гривен без НДС, и в декабре она будет расти в зависимости от показателей относительно пошлины и по итогам торгов газовой биржи.

Но эта цена, которую предлагают, будет стабильной до конца отопительного сезона, и она меньше, чем та, которую платили потребители в январе-марте текущего 2019 года,

– подытожил чиновник.

Предыдущая похожая инициатива

С 23 августа до 25 сентября 2019 года в рамках акции "Твоя Энергонезависимость" "Нафтогаз" запустил программу "Газовый запас". Эта услуга позволяла приобрести заранее необходимые объемы газа по летней, низкой, цене для использования его в течение отопительного сезона. В частности, можно было закупить до 25 тысяч кубометров газа стоимостью в 4 тысячи 874 гривны за тысячу кубометров.

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Какой была цена на газ для населения в 2019 году

Ноябрь – около 7 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров с НДС,

Октябрь – до 6 тысяч гривен,

Сентябрь – 5,4 тысячи гривен,

Август – 6,6 тысячи гривен,

Июль – 6,9 тысячи гривен,

Июнь – 7,5 тысячи гривен,

Май – 8,3 тысячи гривен,

Февраль-апрель – 8,5 тысячи гривен.

*Данные ресурса 104.ua, портала для всех потребителей природного газа в Украине. В каждой области цены могут отличаться, однако существенной разницы нет. Выше показана средняя стоимость газа в Украине.