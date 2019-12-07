14:46
7 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:09, 6 декабря
      Вєсті.UA
      20:49, 6 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Кабмин хочет взыскать с экс-владельцев "Приватбанка" расходы на национализацию

      65 Читати новину українською
      Экс-владельцы "Приватбанка" Боголюбов и Коломойский / 5.ua

      Кабинет министров Украины планирует взыскать с бывших владельцев "Приватбанка" потраченные при национализации банка деньги. Правительство не видит никаких оснований для возвращения "Приватбанка" бывшим акционерам.

      "Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", – сказал в интервью "РБК-Украина" Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      К теме: Чтобы защитить от Коломойского: "Приватбанк" передали Кабмину

      Ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что планирует вернуть себе "Приватбанк" в ближайшем будущем. По его словам, об этих планах знают в МВФ. Это несмотря на то, что Коломойским с еще одним совладельцем банка Геннадием Боголюбовым сами же просили государство национализировать "Приватбанк" из-за больших финансовых проблем в нем.

      18 декабря 2016 года правительство провело национализацию банка и "влило" туда более 155 миллиардов гривен, чтобы спасти банк.

      Через несколько лет Коломойский потребовал, чтобы государство вернуло ему 2 миллиарда долларов убытков, которые олигарх якобы понес вследствие национализации "Приватбанка". Убеждал, что сам банк ему не нужен, но теперь очевидно передумал.

      На сегодня НБУ готовит законопроект, который сделает невозможным возврат неплатежеспособных банков их бывшим владельцам

      Главные новости 6 декабря: 5 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      сегодня
      688
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Игорь Коломойский Деньги Банки Приватбанк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:34 Роскошные яхты, элитные особняки и отдых в Крыму: шокирующие состояния судей Майдана
      Віталій Шабунін 29
      сегодня , 12:49 Российского студента Егора Жукова осудили за блог: что известно о нем и его деле
      Василь Денисюк 119
      сегодня , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 602
      сегодня , 10:23 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
      Світлана Попова 767
      сегодня , 09:02 Главные новости 6 декабря: 5 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      Наталія Пристанська 688
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук