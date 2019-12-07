Кабмин хочет взыскать с экс-владельцев "Приватбанка" расходы на национализацию

Кабинет министров Украины планирует взыскать с бывших владельцев "Приватбанка" потраченные при национализации банка деньги. Правительство не видит никаких оснований для возвращения "Приватбанка" бывшим акционерам.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", – сказал в интервью "РБК-Украина" Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что планирует вернуть себе "Приватбанк" в ближайшем будущем. По его словам, об этих планах знают в МВФ. Это несмотря на то, что Коломойским с еще одним совладельцем банка Геннадием Боголюбовым сами же просили государство национализировать "Приватбанк" из-за больших финансовых проблем в нем.

18 декабря 2016 года правительство провело национализацию банка и "влило" туда более 155 миллиардов гривен, чтобы спасти банк.

Через несколько лет Коломойский потребовал, чтобы государство вернуло ему 2 миллиарда долларов убытков, которые олигарх якобы понес вследствие национализации "Приватбанка". Убеждал, что сам банк ему не нужен, но теперь очевидно передумал.

На сегодня НБУ готовит законопроект, который сделает невозможным возврат неплатежеспособных банков их бывшим владельцам