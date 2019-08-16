Кабмин не будет блокировать финансирование городов несмотря на просьбы Богдана

У Зеленского хотели проверить государственные расходы городов на коррупционные риски и выдать деньги с началом работы нового правительства. Команда президента обратилась в Кабмин с просьбой временно остановить для этого финансирования городов, однако получила отказ.

Владимир Гройсман поручил министерству финансов и министерству регионального развития обеспечить своевременное финансирование программ и проектов небольших украинских городов, передает пресс-служба Кабмина.

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Ранее глава ОП Андрей Богдан написал письмо премьер-министру Владимиру Гройсману о необходимости задержки 10 миллиардов гривен субвенций городам Украины. Это якобы необходимо для проверки целесообразности использования государственных денег, чтобы не допустить коррупции. Богдан рассчитывал, что финансирование разморозят только после формирования нового правительства, которое проверит все тендеры на возможную коррупционную составляющую.

Субвенция – форма денежной помощи городам из государственного бюджета, которая предназначена для конкретных проектов.

Однако, Кабмин не стал прислушиваться к советам главы ОП и распорядился вовремя направить финансирование местных бюджетов.

Кабинет Министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет Государственного фонда регионального развития,

– говорится в сообщении правительства.

Задержка субвенций могла бы принести значительные неудобства мэрам городов, поскольку каждый местный бюджет имеет план с определенными суммами и сроками. Некоторые мэры жаловались, что планировали в этот период начать строительство дорог, площадей и ремонт школ перед учебным годом. Без своевременного финансирования множество проектов остались бы незавершенными.

У Зеленского считают, что представители старой власти якобы пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования, пока еще имеют действующие должности.



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